彰銀 推廣信託奪三獎項

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導
彰化銀行榮獲信託公會頒發「參與金融顧問師培訓暨信託宣導及資訊交換平台績優團體」三獎項，由金管會主委彭金隆（左四）頒獎，彰化銀行總經理簡志光（右四）代表領獎。彰銀／提供
彰化銀行榮獲信託公會頒發「參與金融顧問師培訓暨信託宣導及資訊交換平台績優團體」三獎項，由金管會主委彭金隆（左四）頒獎，彰化銀行總經理簡志光（右四）代表領獎。彰銀／提供

彰化銀行（2801）積極響應金管會信託業務發展策略，全面投入信託業務推動，並致力培育信託專業人才，於6月30日信託公會舉辦「參與金融顧問師培訓暨信託宣導及資訊交換平台績優團體」頒獎典禮，榮獲「顧問師團體獎─人才濟濟獎」、「信託資訊交換平台榮耀獎」、「信託宣導全心投入獎」三獎項殊榮。

為全面深化信託業務布局，建立金融市場專業形象，信託人才培育是一大關鍵，彰化銀行不僅鼓勵員工參與外部信託業務課程，更提供如「高齡金融規劃顧問師」、「家族信託規劃顧問師」等專業認證學習課程費用補助，參與顧問師課程培訓人員逾800人。此外，彰化銀行將信託業務納入內部例行教育訓練，並提供實務案例經驗分享，提升同仁信託規劃與洽談能力，透過獎勵方案激勵員工參與推廣，使信託業務朝向穩定增長與正向發展。

彰化銀行為提升客戶服務體驗，結合數位科技全面升級信託系統，系統上線後，可提供客戶即時查詢信託相關諮詢與互動服務，同時加入信託公會與聯卡中心合作的「信託資訊交換平台」，為信託帳戶進行醫療費用、長照服務和日常生活支付的一站式管理，擴大信託財產的運用範圍及支付功能便利性，強化信託服務品質與業務創新量能。

信託2.0計畫推動以來，彰銀藉由造訪各地安養機構及醫療院所、深入社區關懷據點及社福團體與校園，舉辦上百場安養信託說明會，透過生活化劇情及多元情境宣傳影片，及淺顯易懂的安養信託介紹懶人包，讓不同族群皆能獲得同等金融資訊，落實公平待客原則，增加民眾對信託業務關注度和深入了解，傳達安養信託理念。未來，彰銀將持續秉持「熱忱、效率、創新」經營理念，持續拓展信託業務，與各產業合作打造涵蓋食、衣、住、行、育、樂的安養樂活生態圈，提供最友善及全面化的信託業務。

彰銀 彰化銀行 平台

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