富邦金 亞洲卓越獎大贏家

《亞洲公司治理》雜誌日前舉辦第15屆亞洲卓越獎頒獎典禮，富邦金控（2881）今年共獲五項大獎：總經理韓蔚廷連八年榮獲「亞洲最佳投資人關係─執行長獎」、富邦金控連15年獲頒「最佳投資人關係獎」、第12度獲頒「亞洲最佳企業社會責任獎」與「最佳投資人關係經理人獎」、第五度獲頒「最佳企業公關獎」。

這也是繼獲《Extel》2025年度亞洲公司最佳管理團隊─亞洲保險業（中國大陸除外）冠軍、全亞洲保險業亞軍後，富邦金控再傳國際捷報。《亞洲公司治理》雜誌為亞洲第一本探討公司治理的專業性季刊，2005年起每年透過市場公開資訊評比亞洲多國企業，表彰於公司治理、投資人關係、企業社會責任、財務經營績效等各領域表現傑出企業，今年並特別以亞洲企業在氣候中和中的角色為主題。

該雜誌表示，富邦金控在解決氣候中和問題與永續發展的卓越表現，堪為亞太地區ESG領域表率。富邦金積極將ESG理念融入營運，增強組織韌性並建立透明、可衡量的永續目標，致力推動低碳轉型，為亞洲企業設立標準。

富邦金控董事長蔡明興表示，富邦金在公司治理與永續經營成果已連續多年獲《亞洲公司治理》雜誌肯定。富邦金2015年起全面啟動「永續經營ESG願景工程」，更在2021年全新擘劃「低碳、數位、激勵、影響」四大ESG策略，積極發揮金融影響力，以核心職能協助客戶永續轉型，2024年綠色金融成果已逾2.5兆元，並增訂2030年達2.91兆元的目標。富邦金將在企業社會責任、公司治理、永續經營等各面向精進，朝「成為亞洲一流金融機構」願景穩步前行。韓蔚廷表示，富邦金深信金融業在氣候變遷、數位創新及地緣政治等多重挑戰中扮演關鍵角色，將持續透過資金流、資訊流與影響力推動社會永續發展。持續強化與利害關係人溝通互動，落實公司治理。