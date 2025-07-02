南山人壽 推動國際保險業務

響應政府推動亞洲資產管理中心，南山人壽昨（1）日宣布高雄分公司正式進駐高雄金融專區，將串連金融產業與在地優勢推動財富管理與國際保險（OIU）兩項專區試辦業務，滿足高資產客戶資產傳承與退休規劃等需求，有助政府留才引資，將持續深耕、投資台灣，提供更具競爭力商品與服務，壯大台灣金融市場。

觀察高資產客戶資產配置，今年5月底主要為存款（46.8%）、基金（15.8%）、債券（13.1%）、保險（11.1%）、境外結構型商品（6.3%），保險商品占有一席之地。南山人壽看準高資產客戶財富管理需求，響應政府推動金融與經濟發展，昨天率先進駐高雄金融專區，展現持續拓展多元化業務的企圖心，以及推動高雄成為資產管理中心發展的具體行動。

南山人壽表示，進駐高雄金融專區將積極推動財富管理與OIU專區試辦業務，針對高資產客戶重視的家族資產傳承、財富保值需求提供更多元資產傳承工具，有效服務並擴大高資產客群。同時針對符合條件的高資產客戶，得向南山人壽合作銀行申請貸款，並以保險契約為擔保用以支付特定保險商品保費，增加高資產客戶資金運用彈性，有助公司拓展高端市場及保費收入，且吸引資金留台，共創多贏。

南山人壽將提供不適用「人壽保險商品死亡給付對保單價值準備金（保單帳戶價值）之最低比率規範」專屬保險商品，滿足高資產客戶資產傳承與退休規劃等多元需求。在OIU領域，將積極推動與合作銀行的國際金融業務分行（OBU）合作推廣或聯合開戶，強化跨境金融資源整合，為高資產客戶提供更完整的一站式金融服務。南山人壽也計畫與合作銀行通路攜手，為高資產客戶提供靈活且多元的資金調度方案，辦理以高資產客戶的保險契約為擔保的保單融資與保費融資業務，支持銀行業試辦計畫，完善客戶財務管理體系。