玉山銀 端出全方位服務

玉山銀行響應政府亞洲資產管理中心政策，為首批獲准開辦的銀行之一，昨（1）日宣布資產管理專區業務開辦，將於高雄苓雅區的玉山旗艦大樓，提供20項媲美香港、新加坡等國際金融中心的產品與服務，打造具台灣特色的私人銀行，為高資產顧客提供專業且全方位的資產管理方案。

玉山高雄資產管理專區業務涵蓋多元特色私募基金、保險及金融資產融資、家族辦公室及跨境金融服務等。

其中在保險及跨境服務更是有突破性開放，有別以往保單融資僅能透過保險公司辦理，未來顧客可直接透過銀行專業團隊完成一站式申請。同時，針對海外人員返台，過去僅能進行關係維繫，未來在專區人員陪同下，可提供境外高資產顧客投資組合配置建議，全面提升境內外服務體驗的一致性。

截至今年5月，玉山銀行高資產顧客戶數為市場前三大，較去年底成長近七成，未來有機會享有開放之產品與服務。

玉山積極推動新加坡及香港私人銀行平台，延攬多位具國際私銀豐富經驗的專家，建置國際級的私人銀行系統，打造一個嶄新、且媲美國際私人銀行的服務平台。

展望未來，玉山將串聯台灣、香港及新加坡三地，提供顧客跨區域、跨平台且高品質的金融服務。

玉山銀行以穩健經營和清新專業的品牌形象，致力提供顧客滿意的服務，矢志成為高端顧客的首選銀行，玉山私人銀行卓越的服務與專業，榮獲國際媒體多項私人銀行大獎的肯定，包括連續兩年榮獲《PWM/The Banker》台灣最佳私人銀行，以及2024年榮獲《FinanceAsia》台灣最佳私人銀行，三度獲得Asiamoney台灣最佳私人銀行─財富移轉暨傳承規劃獎殊榮。

玉山銀行未來將持續深化高端顧客經營，完善跨境內外金融服務，共同推動台灣成為亞洲資產管理中心。