台幣升破29元、美元保單買氣強 國壽林昭廷：買東西要在便宜時買

國泰人壽今日獲金管會正式核准進駐專區，率先成為首批試辦營運的保險業者，並推出專屬商品利變型美元保單。國壽執行副總林昭廷表示，「買東西要在便宜的時候買，千萬不要在貴的時候買」，如有美元保單需求，長期看台幣升破29元正是買進好時機。

國泰人壽與南山人壽同獲金管會核准進駐專區，國壽亞洲資產管理服務中心即日起也正式開業，同步於專區開辦財富管理業務，也推出兼顧財富累積及資產傳承的雙重目的高資產客戶專屬商品「美添增鑽利率變動型美元終身壽險」，並提供轉介國泰世華銀保費融資服務，另主管機關開放多次給付健康險，國壽也正評估中。

對於近期台幣強升對高資產客戶的影響，國泰世華私人銀行執行長暨高資產業務負責人傅伯昇觀察到有趣現象，美元因利差高很多客戶喜歡，但台幣資產仍是大宗，且高資產客戶投資不會重壓一種幣別。尤其美元公司債收益率5%以上，此波台幣強升不過10％，以持有到期角度，放二、三年其實無影響。反而高資產客群趁美元便宜有增加部位趨勢。

林昭廷也說，「買東西要在便宜的時候買，千萬不要在貴的時候買」，長期看匯率漲漲跌跌，如有美元保單需求，升破29元是最好買進時機，尤其高資產客戶主要目的為資產傳承，反而應該低點買進才有利未來傳承。目前看大部分客戶解約狀況變好，基本上大家不解約了，新商品買氣相對強一點。

林昭廷提到，主管機關目前開放保費融資，保單質借尚未開放，而高資產客戶搭配保費融資讓資金可以得到最大效益；至於銀行則要確保債權，因此主要看重保單價值，自然以躉繳型商品為主。