為哪樁？北富銀「這些原因」決定撤孟買 轉攻印度金融特區

金管會宣布同意北富銀申設印度古吉拉特邦金融特區（GIFT City）並撤銷設立孟買分行。這也是銀行獲准設點後，又撤銷轉設其他據點的首例。

銀行局副局長侯立洋說，北富銀在印度改設據點，主因是去年印度政府推動古吉拉金融特區，並提供多項企業稅賦優惠，其次，孟買法遵成本高，使北富銀考量後，決定棄孟買、改赴古吉拉。

金管會才在今年1月和3月，分別核准玉山銀和國泰世華銀申設印度孟買分行，這兩家銀行是否也會改弦易轍。

金管會主秘林志吉說，每家銀行赴海外設點考量不同，包括銀行規模與往來企業屬性、利基點都不同，金融情勢變化不一定每一家反應都相同。

據金管會掌握，玉山銀已向當地印度政府遞件，但尚未核准；國泰世華銀則尚未向印度申請。依規定，台資銀行設海外分行，需取得金管會與當地主管機關核准。

至於今年1月初中信銀申設印度古吉拉分行，也尚未向印度政府申請。

目前台資銀行在印度市場，僅中信銀設新德里、清奈分行，及兆豐與臺銀均設孟買辦事處。