北富銀將申設印度GIFT City 分行 進軍南亞金融核心

金管會1日同意台北富邦銀行向印度主管機關申請設立古吉拉特邦金融特區（Gujarat International Finance Tec-City）分行。北富銀考量國際金融業發展趨勢與營運優勢，改於GIFT City設立分行，作為北富銀進入印度市場的起始基地，逐步累積市場經驗，深化對南亞地區金融的掌握度，為未來拓展印度境內業務版圖奠定基礎。

GIFT City位於印度古吉拉特邦的中央商務區，是印度政府推動的首座綠地智慧城市與國際金融服務中心。該區提供多項稅務優惠政策，成為外資金融機構進入印度市場的首選平台，國際金融機構陸續已在此設有營運據點。

北富銀表示，改於GIFT City設立分行，將使本行能更有效率地服務南亞地區的台商與優質當地企業，並透過金控集團的海外平台優勢，提供完整的金融解決方案。GIFT City的國際化金融環境與創新科技氛圍，有助於本行強化跨境業務的競爭力，並掌握印度經濟成長與人口紅利所帶來的多元商機。

目前，北富銀在香港、越南、新加坡均設有海外分行，在印尼、澳洲則設有海外辦事處。同時韓國首爾辦事處已獲核准設立，澳洲雪梨分行預計於今年第4季開業，日本東京分行與印度GIFT City分行亦積極進行籌設中。透過更完善的亞太服務網絡，北富銀將進一步強化跨境服務廣度，滿足客戶全方位金融需求，為企業創造更多價值。

展望未來，北富銀除深化現有分行據點經營外，亦將進一步運用現有據點之區域發展地位與優勢，輻射印尼、泰國、馬來西亞、菲律賓、寮國及柬埔寨之商機，完善東南亞平台功能，支持區域業務成長，朝「成為亞洲一流的金融機構」願景持續邁進。