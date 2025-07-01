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南山人壽進駐高雄金融專區 宣布拓展財富管理與OIU業務

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
南山人壽於1日進駐高雄金融專區，推動財富管理與國際保險兩項專區試辦業務，南山人壽高雄資產管理專區營業據點負責人傅麗英副總(前排左4)代表剪綵。南山人壽／提供
南山人壽於1日進駐高雄金融專區，推動財富管理與國際保險兩項專區試辦業務，南山人壽高雄資產管理專區營業據點負責人傅麗英副總(前排左4)代表剪綵。南山人壽／提供

響應政府推動亞洲資產管理中心發展政策，南山人壽1日宣布以高雄分公司為營業據點正式進駐高雄金融專區，將串連金融產業與在地優勢，推動財富管理與國際保險 (Offshore Insurance Unit, OIU)兩項專區試辦業務，滿足高資產客戶資產傳承與退休規劃等需求，有助政府留才引資，未來也將持續深耕臺灣、投資臺灣，提供更具競爭力的商品與服務，共同壯大臺灣金融市場。

根據金管會統計，2025年5月底我國高資產客戶數為1萬4426人，相較前年5月底相比，當時高資產客戶數僅8872人，有明顯增加趨勢。另外，觀察高資產客戶的資產配置，今年5月底主要為存款(46.8%)、基金(15.8%)、債券(13.1%)、保險(11.1%)、境外結構型商品(6.3%)，顯示保險商品占有一席之地。南山人壽看準高資產客戶的財富管理需求，響應政府推動金融與經濟發展，今日率先進駐高雄金融專區，展現持續拓展多元化業務的企圖心，以及推動高雄成為資產管理中心發展的具體行動。

南山人壽表示，亞洲資產管理中心是臺灣深化資本市場的重點戰略，為國內產業發展提供充沛動能，透過進駐高雄金融專區，將積極推動財富管理與OIU專區試辦業務，針對高資產客戶重視的「家族資產傳承」、「財富保值」需求，提供更多元的資產傳承工具，有效地服務並擴大高資產客群。同時，針對符合條件之高資產客戶，得向本公司合作之銀行申請貸款，並以保險契約為擔保用以支付特定保險商品的保費，增加高資產客戶在資金運用上的彈性，有助於公司拓展高端市場及保費收入，並且達到吸引資金留臺的目的，共創多贏。

針對財富管理業務方面，南山人壽致力為高資產客戶提供更具彈性與財務效率的保險配置選擇，為了區隔傳統保障型保險市場，將提供不適用「人壽保險商品死亡給付對保單價值準備金(保單帳戶價值)之最低比率規範」之專屬保險商品，滿足高資產客戶資產傳承與退休規劃等多元需求。在國際保險業務(OIU)領域，南山人壽將積極推動與合作銀行通路之國際金融業務分行(Offshore Banking Unit, OBU)進行合作推廣或聯合開戶作業，強化跨境金融資源整合，為高資產客戶提供更完整的一站式金融服務。

除了推展保險業之專區試辦業務，南山人壽也計畫與合作銀行通路攜手，為高資產客戶提供靈活且多元的資金調度方案，辦理以高資產客戶之保險契約為擔保的保單融資與保費融資業務，支持銀行業試辦計畫，進一步完善客戶的財務管理體系。

面對全球市場的快速變化，南山人壽作為國內最大獨立壽險公司，將持續深耕臺灣、投資台灣，並持續留意政策發展動向，發揮保險影響力，提供客戶更全面的商品與服務，滿足客戶的保障與資產配置需求，協助客戶在瞬息萬變的環境中安心前行，面對未來有備而來。

財富管理 南山人壽 保險

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