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玉山金併購保德信投信正式交割完成 16日召開股東臨時會

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
玉山金（2884）併購保德信投信於1日正式交割完成，董事會通過推舉玉山銀行信託處處長陳俞如暫代董事長職務。圖為玉山金控大樓。圖／玉山金控提供
玉山金（2884）併購保德信投信於1日正式交割完成，董事會通過推舉玉山銀行信託處處長陳俞如暫代董事長職務。圖為玉山金控大樓。圖／玉山金控提供

玉山金（2884）併購保德信投信於1日正式交割完成，董事會通過推舉玉山銀行信託處處長陳俞如暫代董事長職務。

玉山金向美國保德信金融集團取得保德信證券投資信託公司91.19954%股份，該投資案已於3月18日經董事會通過，並於5月13日經金管會核准，相關股權交易1日順利完成。現任董事長張偉辭任，因原法人股東美商保德信保險公司轉讓持股，董事代表人倪理查、總經理梅以德及監察人歐納德亦均辭任。

7月16日將召開股東臨時會，選舉董事及監察人。

玉山金董事長黃男州日前表示，銀行、證券及最近併購的保德信投信三家子公司都會進駐高雄亞灣資產管理專區，並聯合亞洲整體布局，包括香港分行和新加坡分行本就在做私人銀行業務，連綴起來對整體高資產客戶服務可以更好。

董事長 股東臨時會 玉山銀行 玉山金

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