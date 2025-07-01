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高雄資產專區啟動 金管會：6銀行開辦、2壽險核准進駐

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

金管會1日宣布，已有六家銀行高雄資產專區，7月1日正式開辦，另也核准兩家壽險進駐高雄資產專區。

這6家銀行包括第一銀行、元大銀、玉山銀、中信銀、國泰世華銀和渣打銀，試辦一年期間，是從開辦日起到明年六月底止。金管會核准14家銀行進駐高雄專區開辦高資產客戶財管業務。

銀行局副局長說侯立洋說，6家銀行搶頭香在7月1日鳴槍，還有5家會趕在7月15日前開辦，剩餘3家則會全部都在7月底前完成開辦。

另外有四家壽險業都已取得高雄市政府核准函，其中金管會也在1日核准南山和國壽，國壽是設服務中心，南山則設分公司。另一家壽險審查中，一家尚未跟金管會申請。

投信券商部分，證期局副局長高晶萍說，有六家投信、一家券商遞件申請進駐高雄，目前正審查中。

金管會 第一銀行 玉山銀 壽險業 國壽

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