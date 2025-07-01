玉山銀行前進亞資中心高雄專區 落腳高雄苓雅區開辦20項業務
玉山銀行為首批獲金管會核准開辦高雄特區高資產理財業務的銀行。玉山銀行今日宣布，將於高雄苓雅區的玉山旗艦大樓，提供20項媲美香港、新加坡等國際金融中心的產品與服務。玉山銀指出，截至2025年5月，玉山銀行高資產客戶數為市場前三大，較去年底成長近七成，為進軍亞資中心，玉山已積極推動新加坡及香港私人銀行平台，延攬多位具國際私銀豐富經驗的專家，建置國際級的私人銀行系統，打造媲美國際私人銀行的服務平台，並將以串聯台灣、香港及新加坡三地，來提供顧客跨區域、跨平台金融服務為目標。
玉山銀表示，進軍高雄專區將打造具台灣特色的私人銀行，為高資產顧客提供專業且全方位的資產管理方案，玉山高雄資產管理專區業務涵蓋多元特色私募基金、保險及金融資產融資、家族辦公室及跨境金融服務等，其中在保險及跨境更是有突破性開放，有別以往保單融資僅能透過保險公司辦理，未來顧客可直接透過銀行專業團隊完成一站式申請；同時，針對海外人員返台過去僅能進行關係維繫，未來在專區人員陪同下，可提供境外高資產顧客投資組合配置建議，全面提升境內外服務體驗的一致性。
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