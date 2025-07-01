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玉山銀行前進亞資中心高雄專區 落腳高雄苓雅區開辦20項業務

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
玉山金控董事長黃男州（右四） 、總經理陳茂欽（右五）、玉山銀行私銀暨財管總處資深副總張綸宇（右三）、玉山證券總經理陳烜台（左三）宣布玉山資產管理專區業務正式開辦。圖／玉山金控提供
玉山金控董事長黃男州（右四） 、總經理陳茂欽（右五）、玉山銀行私銀暨財管總處資深副總張綸宇（右三）、玉山證券總經理陳烜台（左三）宣布玉山資產管理專區業務正式開辦。圖／玉山金控提供

玉山銀行為首批獲金管會核准開辦高雄特區高資產理財業務的銀行。玉山銀行今日宣布，將於高雄苓雅區的玉山旗艦大樓，提供20項媲美香港、新加坡等國際金融中心的產品與服務。玉山銀指出，截至2025年5月，玉山銀行高資產客戶數為市場前三大，較去年底成長近七成，為進軍亞資中心，玉山已積極推動新加坡及香港私人銀行平台，延攬多位具國際私銀豐富經驗的專家，建置國際級的私人銀行系統，打造媲美國際私人銀行的服務平台，並將以串聯台灣、香港及新加坡三地，來提供顧客跨區域、跨平台金融服務為目標。

玉山銀表示，進軍高雄專區將打造具台灣特色的私人銀行，為高資產顧客提供專業且全方位的資產管理方案，玉山高雄資產管理專區業務涵蓋多元特色私募基金保險及金融資產融資、家族辦公室及跨境金融服務等，其中在保險及跨境更是有突破性開放，有別以往保單融資僅能透過保險公司辦理，未來顧客可直接透過銀行專業團隊完成一站式申請；同時，針對海外人員返台過去僅能進行關係維繫，未來在專區人員陪同下，可提供境外高資產顧客投資組合配置建議，全面提升境內外服務體驗的一致性。

私募基金 玉山銀行 新加坡 保險

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