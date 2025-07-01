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中信銀在高雄特區設新興分行 進軍亞資中心推七大業務

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
中信銀行進駐高雄資產管理專區，新興分行今日開業，中信銀行個人金融執行長楊淑惠（右四）、私人銀行處處長楊子宏資深副總（左四）親赴高雄出席啟動儀式，象徵中信銀行不僅在高資產領域厚植根基，更擘劃帶領臺灣財富管理走向世界的壯志雄心。圖／中信銀行提供
中信銀行進駐高雄資產管理專區，新興分行今日開業，中信銀行個人金融執行長楊淑惠（右四）、私人銀行處處長楊子宏資深副總（左四）親赴高雄出席啟動儀式，象徵中信銀行不僅在高資產領域厚植根基，更擘劃帶領臺灣財富管理走向世界的壯志雄心。圖／中信銀行提供

中國信託銀行今日宣布，位於「高雄資產管理專區」的新興分行今日正式開業，將陸續推出「家族辦公室服務」、「私募股權基金產品」、「未具證券投信基金性質之境外基金產品」、「保費融資服務」、「自行質借服務」、「金融資產投資組合貸款服務（Lombard Lending）」及「跨境財管與海外開戶服務」七大亮點，打造一站式資產管理平台。

中信銀行2012年即在香港、新加坡提供私人銀行服務，更憑藉橫跨亞洲市場實戰經驗位居領導地位，這次也為首批獲准參與試辦業務的金融機構之一，為展現對試辦的高度重視，中信銀行個人金融執行長楊淑惠、私人銀行處處長楊子宏親赴高雄出席新興分行啟動儀式。楊淑惠表示，新興分行的開業，為中信銀行以行動支持臺灣資產管理質量提升的承諾，期盼藉此推動台灣實體經濟發展，支持政府打造具臺灣特色的亞洲資產管理中心目標。

中信銀行新興分行除了提供一般分行金融業務外，亦核准承作高資產客戶所需金融服務。首要推出專為資產規模達新臺幣5億元以上客戶、採邀約制的「家族辦公室服務」，透過「1+2+FO+N+N」團隊模式，結合單一整合窗口、境外私人銀行客戶關係經理與法人金融客戶關係經理，搭配家族辦公室服務團隊（Family Office team）、金控各子公司資源、內外部專業人士與機構，提供從資產傳承、稅務與法律顧問、家族財富永續架構到代際溝通與信託安排等一站式解決方案。

此外，中信銀觀察到高資產客戶多元的投資理財需求，也提供「私募股權基金產品」，透過私募股權架構，讓高資產客戶能參與過往僅大型法人投資機構可投資的境內基礎建設投資、境內房地產投資等標的。中信銀行更引進有別於傳統的「未具證券投信基金性質的境外基金產品」，如長青型具流動性的私募信貸基金、基礎建設基金，來擴大高資產族群的全球配置選擇。

此外，為促進高資產客戶資金流動性及運用彈性，中信銀行新興分行亦協助規劃以融資方式提供投保的保費資金來源，在不影響保障規劃下靈活運用資金「保費融資服務」、突破過往五成質借上限，並開放再質借，強化信託資產槓桿效能的「自行質借（特定金錢信託受益權質借）服務」，以及活化投資配置策略「金融資產投資組合貸款服務」；搭配「跨境財管與海外開戶服務」，幫助境外客戶設立境外帳戶與全球資產架構，實現在地接軌國際的願景，迎接跨境財富管理世代先機，全面升級跨境高資產客戶的財富管理體驗。

金融業 保費 中國信託 中信銀行

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