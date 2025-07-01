台幣下半年可能走貶？業界直言「這一波回不去了」 積極做這個動作

台幣近期走勢驚驚漲，下半年有可能走貶嗎？中經院副院長王健全今日表示，美國不只在意關稅障礙，也非常在意非關稅障礙，下波談判一定會列為重要項目，「但我不相信日圓及韓元不會升值，不相信川普會放過他們」。中華採購採購與供應管理協會顧問白宗城則說，業界普遍感覺「這一波回不去了，所以大家都已經積極備戰，不能等著被打」。

中經院今天舉行6月採購經理人指數（PMI）記者會，媒體關切這一波台幣大幅波動可能衝擊。王健全表示，如果根據過去業界估算，台幣如果升值1個百分點，營收會降低0.1-0.5個百分點，但各行業不同，據他所知，有些傳產虧損相當有感。

至於中央銀行近期也出手護市，王健全表示，最近時間點比較敏感，因為正在對等關稅談判中，但台灣匯市是淺碟市場，一天成交量只有十幾廿幾億美元，如果央行不介入調節，對產業衝擊相對大，而且匯市很容易被掌控，央行適度干預是有道理的。

台幣上半年演出升值行情，下半年會反轉嗎？王健全說，白宮重要顧問除了在意除關稅障礙外，最在意非關障礙，不希望一方面提高關稅，大家卻用貶值規避，認為各國應該升值，因此他相信一個是出口補貼，一個是匯率正常化，都會是美國下一波談判列為重要談判項目。

對於台幣此波亞幣升值最多，日圓、韓元卻相對小，王健全表示，日圓沒升值那麼快，是因為日本國會要選舉，因此政府暫時要硬起來，誰對美國硬，選情就會好一點，但他也說，台幣這一波已經太強了，他不相信日圓、韓元不會升值，不相信川普會放過他們。

中華採購與供應管理協會顧問白宗城直言，業界普遍感覺這一波回不去了，大家已經不是只看當前升值這麼多，而是積極準備後面下個階段，大家積極備戰，不能等著被打，舉凡評估風險及對應方式，各家公司都在做，台灣企業韌性很強。

他說，雖然台幣大幅波動讓中小企業較難應對，但不要忘了中小企業很多有美元定存，會折抵一些損失，不過當然還是很傷，尤其是很多業者是第一季、第二季接的單，當時無法反映匯率，如果是現在接單，就會換算匯率，尤其韓元與日圓沒有升那麼多，就會影響競爭力。

中經院台灣PMI調研團隊副研究員陳馨蕙表示，下半年台幣走勢有高度不確定性，因為川普想要降息，也想要換掉美國聯準會主席，背後與美國債務有很大關係。如果真的換了聯準會主席，利率會由政治決定，屆時台灣央行如何干預？央行要影響台幣走勢是有難度的，所以未來台幣走勢要觀察指標是美國債務狀況及利率表現，未來如果美國降息，美元勢必會往下走，台幣只能走升。

中經院副院長陳信宏則說，美國政策環環相扣，如果川普要啟動降稅，一定要想辦法處理美國債務，則對等關稅一定要維持一定水平，這些都會率動利率及美元走勢。