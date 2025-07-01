立委催生「原住民棒壘球教練計畫」經費破億元 上千名球員受惠

立委陳瑩於2020年成功爭取「原住民棒壘球教練計畫」，今年補助學校聘請教練人數已達145人，人事經費「破億元」，創造上百位棒球教練職缺、上千名球員受惠。陳瑩1日參加原住民教練每年一度的研習營，關心瞭解教練教學現場遇到的問題，作為計畫調整精進的參考。

陳瑩表示，體育一直是原住民族的強項，原住民在棒球領域中培育出許多家喻戶曉的球星，但原鄉基礎棒球發展長期缺乏資源。過去許多原鄉學校的棒球隊，根本沒有經費聘請專業教練指導球員。由政府補助原鄉學校聘請專業原住民籍棒球教練，最早始於2013年，由原民會規劃執行，當時經費有限，僅有16個名額、約7百萬元。

陳瑩表示，原住民小朋友在紮根學習球技的過程中，渴望有專業教練的陪伴與指導。每年都有很多學校爭取聘請教練的補助、很多球隊在競爭，在「僧多粥少」的情況下，每年都看到許多學校與球員失望。看到孩子們落寞的神情，甚至聽到「小朋友想打棒球，希望有教練指導，要看學校申請補助的計畫寫得好不好？」這樣令人不捨的情景，讓她至今仍記憶猶新。

原本的計畫規定，球隊原住民球員數須達半數以上，且僅限原鄉學校申請。2020年在陳瑩協調爭取下，「原住民棒壘球教練計畫」改由教育部體育署接手，不僅放寬原住民球員比例門檻，改為只要達一定人數即可，補助學校的名額也不再設限；同時大幅提高教練薪資待遇，並讓薪資隨軍公教調整。

過去原民會經費受限，教練薪資僅有3萬元左右，現在教練待遇會隨年資調整，也有晉級制度，待遇從3.7萬至6.1萬元間。陳瑩對於體育署銜接計畫時，特別關心教練的薪資待遇，不僅讓薪資水準大幅提升，而且隨軍公教待遇調整，去年調新4%，今年則調薪3%。

「原住民棒壘球教練計畫」帶來的最大效益有兩方面：除了提升基礎棒球教練的師資外，也提供上百位原住民籍退役球員擔任教練的機會。陳瑩表示，很多退役球員離開球場後，最希望的工作就是回到球場指導球員，他們希望將所學傳承給年輕選手，讓下一代球員有機會發光發熱。這項計畫目前提供145個教練職缺，讓上千名球員受惠。

「原住民棒壘球教練計畫」2018年由原民會主辦時，教練數只有25位，總經費只有1,700萬元，自2020年由體育署接手後，成效穩定成長：2021年補助教練人數達70位、2022年103位、2023年131位、2024年135位，今年達145位，人事經費達1億5百萬元；另每支球隊補助15萬元業務費，總經費約1.3億元。

陳瑩表示，這項計畫自體育署承辦以來，不論在教練聘用人數或預算規模，是過去的五倍之多。希望透過此計畫，同時照顧原住民球員與原住民棒球教練。