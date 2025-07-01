金管會同意北富銀申設印度古吉拉特邦分行 並撤銷設立孟買分行

金管會今日宣布同意台北富邦商業銀行向印度主管機關申請設立古吉拉特邦金融特區(Gujarat International Finance Tec-City，GIFT City)分行。金管會指出，台北富邦商業銀行之前於113年度申請於印度設立孟買分行，金管會也在113年2月21日核准在案，但該行考量近期印度政府鼓勵廠商至GIFT City投資設點，並提供企業稅務優惠等誘因，為因應全球生產基地挪移趨勢並掌握GIFT City商機，因此向金管會改申請設立GIFT City分行作為該行印度第一家分行申設據點，並向本會撤銷設立孟買分行。

截至114年5月底止，台北富邦商業銀行已設立海外分支機構包括香港分行、胡志明市分行、河內分行、平陽分行、新加坡分行、富邦華一銀行、雅加達代表人辦事處、雪梨代表人辦事處及首爾代表人辦事處。

金管會表示，目前本國銀行在印度設有分支機構者，計有中國信託商業銀行於當地設有2家分行；台灣銀行及兆豐國際商業銀行各設有1家代表人辦事處。

北富銀說，考量國際金融業發展趨勢與營運優勢，改於GIFT City設立分行，作為北富銀進入印度市場的起始基地，逐步累積市場經驗，深化對南亞地區金融的掌握度，為未來拓展印度境內業務版圖奠定基礎。

GIFT City位於印度古吉拉特邦的中央商務區，是印度政府推動的首座綠地智慧城市與國際金融服務中心。該區提供多項稅務優惠政策，成為外資金融機構進入印度市場的首選平台，國際金融機構陸續已在此設有營運據點。

北富銀說明，改於GIFT City設立分行，將使北富銀能更有效率服務南亞地區的台商與優質當地企業，並透過金控集團的海外平台優勢，提供完整的金融解決方案。GIFT City的國際化金融環境與創新科技氛圍，亦有助於化跨境業務的競爭力，並掌握印度經濟成長與人口紅利所帶來的多元商機。

目前，北富銀在香港、越南、新加坡均設有海外分行，在印尼、澳洲則設有海外辦事處。同時韓國首爾辦事處已獲核准設立，澳洲雪梨分行預計於今年第四季開業，日本東京分行與印度GIFT City分行亦積極進行籌設中。透過更完善的亞太服務網絡，北富銀將進一步強化跨境服務廣度，滿足客戶全方位金融需求，為企業創造更多價值。展望未來，北富銀除深化現有分行據點經營外，亦將進一步運用現有據點之區域發展地位與優勢，輻射印尼、泰國、馬來西亞、菲律賓、寮國及柬埔寨的商機，完善東南亞平台功能，支持區域業務成長。