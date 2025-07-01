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國泰世華銀行響應政策 前進亞洲資產管理中心

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
國泰世華銀行響應政策前進亞洲資產管理中心，領先市場啟動亞灣資產管理專區業務，推出21項試辦業務。國泰世華銀行總經理李偉正1日與主管一同進行國泰世華高雄資產管理專區揭幕儀式。照片左至右依序為國泰世華新興分行協理楊詠輝、私人銀行部暨專區分行協理張秋珍、私人銀行執行長傅伯昇、總經理李偉正、副總經理張振棟、協理柯龍豪。圖／國泰世華銀行提供
國泰世華銀行響應政策前進亞洲資產管理中心，領先市場啟動亞灣資產管理專區業務，推出21項試辦業務。國泰世華銀行總經理李偉正1日與主管一同進行國泰世華高雄資產管理專區揭幕儀式。照片左至右依序為國泰世華新興分行協理楊詠輝、私人銀行部暨專區分行協理張秋珍、私人銀行執行長傅伯昇、總經理李偉正、副總經理張振棟、協理柯龍豪。圖／國泰世華銀行提供

國泰金（2882）秉持「夠穩健，才能靈活前進」的理念，持續深化資產管理布局，整合集團資源，打造具國際競爭力的資產配置平台。在金管會推動高雄資產管理專區政策的引領下，國泰世華銀行積極響應政府行動，於1日正式宣布啟動專區業務，為首波展開試辦的民營銀行之一。

憑藉私銀在海外累積多年的國際經驗，亦借鏡香港、新加坡市場的做法，本次將推出21項創新試辦業務，以及整合國泰跨集團資源以及延攬國際專業金融人才等3大亮點，打造具競爭力的國際級資產管理「一站式服務」，開拓台灣國際金融新格局。

國泰世華銀行總經理李偉正表示，本次特別申請設立高雄資產管理專區分行，正是為了回應台灣高資產客戶對整合型、國際化資產管理服務的需求，同時提供高資產客戶更佳的服務體驗。

此次國泰世華打造國際級資產管理「一站式服務」，將透過政策鬆綁與試辦彈性，實現國際私銀服務在地化。在試辦階段，國泰世華將聚焦跨境資產配置、高資產客戶服務經營，並同時導入創新財管商品，提供與國際接軌的一流金融服務，朝推動台灣成為亞洲資產管理中心的目標邁進。

國泰世華銀行高雄資產管理專區之試辦業務，主攻以下三大亮點：一、申請21項OBU/DBU升級業務，涵蓋跨境資產配置、財務投融資工具，以及家族辦公室諮詢服務等領域，首次打造比照國際標準的制度設計，建構完整的投融資整合服務生態圈，助力高資產客戶與全球市場無縫接軌。

二、整合跨集團資源，國泰金控攜手旗下國泰人壽、國泰世華銀行、國泰證券，以及國泰投信等子公司，共構協同資源運作模式，透過觀察市場反應，提升產品上架彈性，將可有效縮短決策與交付流程，強化整體服務效能。

本次推出的業務涵蓋「辦理外幣債券代理買賣」、「以銀行名義代客向國內證券商下單」、「以代理收付款項方式取代信託架構進行商品銷售（如私募股權基金）」、「保單及保費融資新商品」、「金融資產組合融資（Lombard Lending）」、「家族辦公室諮詢服務」，以及「跨境金融服務」等業務。

三、積極延攬國際金融人才，打造亞洲級專業團隊。此次國泰世華銀行於高雄專區設立專責團隊，未來亦將視政策與市場回應，擴大業務規模，強化私銀服務的深度與韌性。

國泰世華私人銀行執行長暨高資產業務負責人傅伯昇表示，國泰世華多年深耕香港與新加坡市場，累積豐富的私銀服務經驗，此次專區試辦的開放，不僅帶來「業務模式」的改變，亦是台灣金融業接軌國際市場的重要里程碑。國泰世華將與業界共同努力，為台灣金融業塑造具韌性與國際視野的競爭力。

展望未來，國泰世華銀行將以「立足台灣、放眼亞洲」為發展策略，充分發揮集團在保險、資產管理與海外布局的優勢，並藉具備專業、信任的私人銀行精神，透過專區制度彈性與創新金融服務理念，吸引全球華人資金、企業資產與家族財富管理來到台灣，開啟台灣資產管理的新頁。

國泰世華銀行高雄資產管理專區將推出21項創新試辦業務。圖／國泰世華銀行提供
國泰世華銀行高雄資產管理專區將推出21項創新試辦業務。圖／國泰世華銀行提供

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