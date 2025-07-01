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響應金管會首波TISA政策 統一投信祭出兩檔旗艦基金大讓利

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
統一投信響應金管會首波TISA政策，推出兩檔旗艦基金大讓利。圖／統一投信提供
統一投信響應金管會首波TISA政策，推出兩檔旗艦基金大讓利。圖／統一投信提供

為提升國人建立長期投資理財觀念，金管會規劃建置「臺灣個人投資儲蓄帳戶(Taiwan Individual Savings Account, TISA帳戶)」機制，由投信公司讓利發行較低經理費的TISA級別基金，吸引投資人長期穩健投資。統一投信為首波率先響應的投信業者之一，並祭出旗下的旗艦型台股基金「統一大滿貫基金」及「統一台灣動力基金」，新增TISA級別，1日為首次銷售日。

據投信投顧公會統計至2025年5月，統一投信當月定期定額扣款金額達7.75億元，扣款人數、筆數分別為9.45萬人、15.03萬筆，都穩居業界之冠。統一投信自2020年4月以來穩坐定期定額三冠王寶座，力推長線穩健投資的目標與TISA制度不謀而合。

要做為TISA基金，需要經過臺灣集保結算所層層篩選，條件包括：基金成立滿三年、規模達新台幣 5億元以上。須至少取得晨星綜合評等及各年期評等任一三星以上、或理柏保本評等3星以上之其中一項評等。

統一投信率先響應政策推出兩檔旗艦級的台股基金，「統一大滿貫基金」及「統一台灣動力基金」，經理費從原本的1.6%，以低於四折的優惠程度分別折讓至0.6%、0.5%，並於6月25日取得金管會核准函做為首波TISA級別基金。

其中，「統一大滿貫基金」截至5月29日，規模達114.84億元，為百億級別的長青基金，且獲獎無數，累積至今已得獎21座。「統一台灣動力基金」在今年的2025年晨星基金獎中，是唯一一檔獲得台灣股票型基金獎的優質基金。投資人自7月1日起即可在基富通平台申購，未來也會在其他銷售通路陸續上架。

統一投信表示，國人退休理財，過去多仰賴勞保年金與勞退機制的雙重保障，但因應超高齡化風險，金管會啟動TISA帳戶作為退休金的「第三支柱」，便是政策核心重點，TISA帳戶首波上路以台股基金商品先行。中華民國之居民，包含因工作、婚姻、生活而長居臺灣之外籍人士都可申購，申購方式僅限定期定額，每筆最低申購金額1,000元，適合想要長期累積退休金的民眾。

金管會 退休金 統一投信 勞保年金

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