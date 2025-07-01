新台幣兌美元收29.185元、升值7.17角 爆量逾20億美元

新台幣兌美元1日收盤收在29.185元，升值7.17角，升值幅度約2.4%，成交量包含台北外匯經紀公司與元太外匯合計達到20.69億美元，量能續增顯示出口商拋匯積極，外資也積極進場，而央行30日季底作價的動作1日則是沒有繼續，匯銀人士分析，央行尾盤作價沒有持續，市場對台幣持續強升的預期心理仍強，新台幣升值壓力仍大。

經過30日央行用力進場干預，1日新台幣兌美元早盤交投相當熱絡，出口商大力拋匯，價位高就趕快拋，顯示對新台幣升值預期仍強，看到29元以上價位就趕快來拋，使得上午就有13.04億美元的交易量，下午量能明顯萎縮，終場升值7.17角。

匯銀人士分析，央行30日大力進場干預，使得新台幣30日單日重貶，1日新台幣相對其他主要亞幣相對更為強勢升值，而市場也高度觀望1日央行尾盤作價與否，但目前看來30日干預的氣勢並未延續，因此市場對新台幣持續升值的預期心理仍相當強烈，續升壓力大。