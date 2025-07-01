快訊

得知彭振聲喪妻震驚不已 柯文哲深感抱歉 ：因為我 讓大家受苦了

北市松山死亡車禍！民間救護車鳴笛過紅燈 路口撞死機車騎士

民眾黨號召北檢外集結！支持者爆推擠 北市警第一次舉牌警告

聽新聞
0:00 / 0:00

新台幣兌美元收29.185元、升值7.17角 爆量逾20億美元

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導
新台幣兌美元1日收盤收在29.185元，升值7.17角，升值幅度約2.4%。記者黃仲明／攝影
新台幣兌美元1日收盤收在29.185元，升值7.17角，升值幅度約2.4%。記者黃仲明／攝影

新台幣兌美元1日收盤收在29.185元，升值7.17角，升值幅度約2.4%，成交量包含台北外匯經紀公司與元太外匯合計達到20.69億美元，量能續增顯示出口商拋匯積極，外資也積極進場，而央行30日季底作價的動作1日則是沒有繼續，匯銀人士分析，央行尾盤作價沒有持續，市場對台幣持續強升的預期心理仍強，新台幣升值壓力仍大。

經過30日央行用力進場干預，1日新台幣兌美元早盤交投相當熱絡，出口商大力拋匯，價位高就趕快拋，顯示對新台幣升值預期仍強，看到29元以上價位就趕快來拋，使得上午就有13.04億美元的交易量，下午量能明顯萎縮，終場升值7.17角。

匯銀人士分析，央行30日大力進場干預，使得新台幣30日單日重貶，1日新台幣相對其他主要亞幣相對更為強勢升值，而市場也高度觀望1日央行尾盤作價與否，但目前看來30日干預的氣勢並未延續，因此市場對新台幣持續升值的預期心理仍相當強烈，續升壓力大。

新台幣 央行 外匯 台幣升值

延伸閱讀

台幣午盤暫收29.207守住29.2關卡 成交量放大至11.39億美元

台幣打回原形繼續升值 早盤最低升破29.2震盪達7.16角

央行雖出手使台幣重貶7.22角 本周匯價恐仍看到28字頭

央行出手干預 台幣貶7.22角…寫24年最大跌幅

相關新聞

升破29.2關卡！台幣今以29.185作收 升值7.17角

在過了6月30日上市櫃公司編列半年報的「定錨日」之後，中央銀行今日未再大力出手阻升，台幣匯價一早就升值逾7角，上午盤中最...

監察院公報出爐 楊金龍存款4,389萬元、持有蘋果公司債

監察院1日公布最新一期廉政專刊，其中，央行總裁楊金龍夫婦存款4,389萬餘元，未負債，另持有蘋果公司債及威瑞森電信公司債...

國泰世華銀亞灣資產管理專區啟動 推21項試辦業務

國泰金（2882）秉持「夠穩健，才能靈活前進」的理念，持續深化資產管理布局，整合集團資源，打造具國際競爭力的資產配置平台...

金管會同意北富銀申設印度古吉拉特邦分行 並撤銷設立孟買分行

金管會今日宣布同意台北富邦商業銀行向印度主管機關申請設立古吉拉特邦金融特區(Gujarat International ...

國壽獲准進駐高雄資產管理專區 打造高資產客戶專屬商品與服務

國泰人壽1日獲金管會正式核准進駐高雄資產管理專區，率先成為首批試辦營運的保險業者，「亞洲資產管理服務中心」自即日起也正式...

國泰世華銀行響應政策 前進亞洲資產管理中心

國泰金（2882）秉持「夠穩健，才能靈活前進」的理念，持續深化資產管理布局，整合集團資源，打造具國際競爭力的資產配置平台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。