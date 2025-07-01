國泰金旗下銀行與人壽拿到亞資中心雙執照 將加強協銷合作

國壽今日打頭陣，為壽險業首批拿下亞資中心駐點執照，和國泰世華銀雙雙說明進駐高雄特區最新規畫，保費及保單融資更是未來的一大重點。國泰人壽執行副總林昭廷指出，保費融資由於涉及債權要移轉至銀行，客戶也必須要填具移轉書，因此保費融資才限躉繳，因為若分期繳，保單價值根本還沒出來，也不利銀行確保債權，而在進行該業務上，銀行、客戶、保險公司三方之間，都得簽更多的契約來確保權益。

國壽副總鄭紹鍇指出，國壽進軍高雄資產管理專區，國壽高資客戶超過6千人，銀行超過1.5萬人，不受門檻法則限制，除了美元利變險，而且可作外幣健康險，而且國壽也會和國泰世華銀行的私銀部門合作，包括保費融資，最高貸款成數為保單價值的80%，讓客戶用更少資金獲得更大的保障，也把高資客戶引導到國泰集團，各子公司一起服務。鄭紹鍇也表示，尤其有國泰集團有多元金融專業認證，超過5萬人有專業證照，在高雄的鹽埕區設立據點來服務高資客戶。

根據國泰提供給高資產大戶的服務，其中客戶服務不只旅遊、子女升學，甚至還有寵物和居家美學服務，可見銀行業務競爭激烈之下，對高資產大戶服務的面向已無遠弗屆。

對於國泰世華銀行的試辦業務，國泰世華私人銀行執行長暨高資產業務執行長傅伯昇指出，國泰被核准21項目，目前在海外已有私人銀行團隊，因此除了家辦之外，全部都已開始運行，比較完整的會在OBU平台。國泰人壽副總凃薏如表示，國壽2021年停辦了OIU商品，但因為亞資已經開始復辦；她也指出，保險局也開放了多次給付的外幣健康險商品，這個國壽也在評估發行當中。

對於保單融資，鄭紹鍇也說，保單融資以前較少客戶進行，以後預計也會增加。鄭紹鍇分析，香港和新加坡已有開放保單融資，和銀行搭配保費融資來買保單，但反而量較多的是向保險公司來作貸款，因此，金管會此次的開放試辦，也是想了解在台灣推動成效如何。

凃薏如指出，過去的財管商品，是開放沒有門檻法則的商品，現在在高雄特區的業務試辦，則可以走理財成份更高的產品，因此在彈性上已超越先前的高保障商品；凃薏如也對未來作保費融資的條件及資格說明，若符合高資客戶資格，所有可選擇的商品都可以進行保費融資，開放之後，業務員可賣，理專也可賣，若業務員客戶要作保費融資，就會介紹至私銀部門，因此，已和客戶談好後續的保費融資流程。

傅伯昇說，金管會對跨境的開放，因此高雄專區裡，開放海外分行人員可以來專區服務客戶，因此和海外分行團隊合作，能接觸更多資產管理公司、交易上手公司、私募基金；和國泰人壽的合作，不會內部搶客戶，國泰世華銀行端和國壽會作分工，希望高資產客戶能成長1千戶。現在境外客戶開戶為了要作KYC，也要3個月以上，因此加強開戶速度也是重點。而另一方面，國泰世華銀行副總胡醒賢也指出，客戶不見得一定得去高雄專區，亦能由銀行分行代收件等方式，把所有的開戶手續辦完。

傅伯昇對銀行未來的家辦目標客群指出，由於有傳承及資金較多的考量，多半都是企業主，且對多元性金融工具非常有興趣，並且已有一定的金融知識，這些將是國泰的主軸，國泰的CFP也是全台灣最多的，能滿足這類客戶對整套資產配置的需求。