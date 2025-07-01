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國泰金旗下銀行與人壽拿到亞資中心雙執照 將加強協銷合作

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
國泰金旗下國泰世華銀和國泰人壽今日出面說明國泰金在高雄特區的高資產最新發展規畫。記者朱漢崙／攝影
國泰金旗下國泰世華銀和國泰人壽今日出面說明國泰金在高雄特區的高資產最新發展規畫。記者朱漢崙／攝影

國壽今日打頭陣，為壽險業首批拿下亞資中心駐點執照，和國泰世華銀雙雙說明進駐高雄特區最新規畫，保費及保單融資更是未來的一大重點。國泰人壽執行副總林昭廷指出，保費融資由於涉及債權要移轉至銀行，客戶也必須要填具移轉書，因此保費融資才限躉繳，因為若分期繳，保單價值根本還沒出來，也不利銀行確保債權，而在進行該業務上，銀行、客戶、保險公司三方之間，都得簽更多的契約來確保權益。

國壽副總鄭紹鍇指出，國壽進軍高雄資產管理專區，國壽高資客戶超過6千人，銀行超過1.5萬人，不受門檻法則限制，除了美元利變險，而且可作外幣健康險，而且國壽也會和國泰世華銀行的私銀部門合作，包括保費融資，最高貸款成數為保單價值的80%，讓客戶用更少資金獲得更大的保障，也把高資客戶引導到國泰集團，各子公司一起服務。鄭紹鍇也表示，尤其有國泰集團有多元金融專業認證，超過5萬人有專業證照，在高雄的鹽埕區設立據點來服務高資客戶。

根據國泰提供給高資產大戶的服務，其中客戶服務不只旅遊、子女升學，甚至還有寵物和居家美學服務，可見銀行業務競爭激烈之下，對高資產大戶服務的面向已無遠弗屆。

對於國泰世華銀行的試辦業務，國泰世華私人銀行執行長暨高資產業務執行長傅伯昇指出，國泰被核准21項目，目前在海外已有私人銀行團隊，因此除了家辦之外，全部都已開始運行，比較完整的會在OBU平台。國泰人壽副總凃薏如表示，國壽2021年停辦了OIU商品，但因為亞資已經開始復辦；她也指出，保險局也開放了多次給付的外幣健康險商品，這個國壽也在評估發行當中。

對於保單融資，鄭紹鍇也說，保單融資以前較少客戶進行，以後預計也會增加。鄭紹鍇分析，香港和新加坡已有開放保單融資，和銀行搭配保費融資來買保單，但反而量較多的是向保險公司來作貸款，因此，金管會此次的開放試辦，也是想了解在台灣推動成效如何。

凃薏如指出，過去的財管商品，是開放沒有門檻法則的商品，現在在高雄特區的業務試辦，則可以走理財成份更高的產品，因此在彈性上已超越先前的高保障商品；凃薏如也對未來作保費融資的條件及資格說明，若符合高資客戶資格，所有可選擇的商品都可以進行保費融資，開放之後，業務員可賣，理專也可賣，若業務員客戶要作保費融資，就會介紹至私銀部門，因此，已和客戶談好後續的保費融資流程。

傅伯昇說，金管會對跨境的開放，因此高雄專區裡，開放海外分行人員可以來專區服務客戶，因此和海外分行團隊合作，能接觸更多資產管理公司、交易上手公司、私募基金；和國泰人壽的合作，不會內部搶客戶，國泰世華銀行端和國壽會作分工，希望高資產客戶能成長1千戶。現在境外客戶開戶為了要作KYC，也要3個月以上，因此加強開戶速度也是重點。而另一方面，國泰世華銀行副總胡醒賢也指出，客戶不見得一定得去高雄專區，亦能由銀行分行代收件等方式，把所有的開戶手續辦完。

傅伯昇對銀行未來的家辦目標客群指出，由於有傳承及資金較多的考量，多半都是企業主，且對多元性金融工具非常有興趣，並且已有一定的金融知識，這些將是國泰的主軸，國泰的CFP也是全台灣最多的，能滿足這類客戶對整套資產配置的需求。

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