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台幣升值 國泰：台幣此時價位是買進美元保單好時機

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
國泰金旗下國泰世華銀和國泰人壽今日出面說明國泰金在高雄特區的高資產最新發展規畫。記者朱漢崙／攝影
國泰金旗下國泰世華銀和國泰人壽今日出面說明國泰金在高雄特區的高資產最新發展規畫。記者朱漢崙／攝影

對於台幣匯率升值對高資產客戶的影響，國壽執行副總林昭廷指出，美元升值對銷售來說是幫助的，已觀察到二個現象，一是保單解約量減少，二是新商品買氣很強，尤其保單比債券投資更長期，所以投資人反而認為在便宜時候買進更好，匯率在長期漲漲跌跌，找一個便宜的時機點切入更為重要；他指出，台幣在29元附近是最好的買進時機，此時來作美元規畫最好，尤其資產傳承，已觀察到很多高資產戶這時進去買保單，反而不是解約掉，特別是攸關未來傳承的商品，能更便宜買進。

林昭廷也指出，在金管會周一全面發函之後，相信應該大部分的壽險公司在6月都能轉虧為盈，至於國壽對於接軌的有利影響數的提存，6月不會一次提到40%的上限，而是視需要再續提。

國泰世華私人銀行執行長暨高資產業務執行長傅伯昇表示，過去很多客戶喜歡美元資產，但畢竟人在台灣，所以不會僅持有美元；他也舉例，若投資債券是持有到期，由於影響也較低，且美元投等債的收益率也有5%以上，因此即使台幣匯率強升，客戶也不見得換回台幣，反而高資產客群還因為美元便宜，而增持美元產品。

國壽副總鄭紹鍇分析，台幣匯率升值，反而對外幣保單影響是好的，因為較不會解約。且台幣強勢，換美元相對便宜，甚至有客戶因此更多投資外幣保單。

壽險公司 國泰世華 台幣匯率 保單

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