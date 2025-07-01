台幣升值 國泰：台幣此時價位是買進美元保單好時機

對於台幣匯率升值對高資產客戶的影響，國壽執行副總林昭廷指出，美元升值對銷售來說是幫助的，已觀察到二個現象，一是保單解約量減少，二是新商品買氣很強，尤其保單比債券投資更長期，所以投資人反而認為在便宜時候買進更好，匯率在長期漲漲跌跌，找一個便宜的時機點切入更為重要；他指出，台幣在29元附近是最好的買進時機，此時來作美元規畫最好，尤其資產傳承，已觀察到很多高資產戶這時進去買保單，反而不是解約掉，特別是攸關未來傳承的商品，能更便宜買進。

林昭廷也指出，在金管會周一全面發函之後，相信應該大部分的壽險公司在6月都能轉虧為盈，至於國壽對於接軌的有利影響數的提存，6月不會一次提到40%的上限，而是視需要再續提。

國泰世華私人銀行執行長暨高資產業務執行長傅伯昇表示，過去很多客戶喜歡美元資產，但畢竟人在台灣，所以不會僅持有美元；他也舉例，若投資債券是持有到期，由於影響也較低，且美元投等債的收益率也有5%以上，因此即使台幣匯率強升，客戶也不見得換回台幣，反而高資產客群還因為美元便宜，而增持美元產品。

國壽副總鄭紹鍇分析，台幣匯率升值，反而對外幣保單影響是好的，因為較不會解約。且台幣強勢，換美元相對便宜，甚至有客戶因此更多投資外幣保單。