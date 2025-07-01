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群益投信響應TISA 兩檔基金新增TISA級別！7月1日正式銷售

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

群益投信於6月27日公告旗下群益馬拉松基金與群益全民成長樂退組合基金新增TISA級別，於7月1日正式銷售，投資人率先可於基富通平台進行申購，期待能協助民眾打造退休金準備的第三支柱，建立更完整的退休規劃。

為強化全民理財觀念，並鼓勵民眾及早進行中長期穩健投資、累積個人退休資本，金管會推出「台灣個人投資儲蓄帳戶制度 (Taiwan Individual Savings Account，簡稱TISA)」，象徵台灣邁入全民理財新紀元。

群益投信表示，台灣走向高齡化社會，隨著平均壽命延長與少子化趨勢，都彰顯退休理財不僅重要，而且更是要越早執行越好，才有助實現理想安心的退休生活，若能運用經理費相對低廉的TISA級別基金，長期投資將更有感。

從TISA制度的投資資格與規則來看，只要是本國居民或因工作、婚姻、生活而長居台灣之外籍人士都可開戶，年齡目前沒有明確限制，且每次定期定額申購最低金額為新台幣1,000元，投資門檻友善，亦可享有申購0手續費，且TISA可投資基金都經過TISA基金委員會嚴格把關，確保產品的品質與投資穩健性，是民眾在退休金準備上，可多加善用的管道。

群益投信此次推出的2檔TISA級別基金，分別為群益馬拉松基金、群益全民成長樂退組合基金。群益馬拉松基金成立於1996年8月，為台股基金長青樹，操作上訴求精選符合國際潮流及成長潛力的台灣上市櫃股票，以追求長期績效穩健。

群益全民成長樂退組合基金則是在2019年7月因應金管會「全民退休自主投資實驗專案－好享退」而成立，當時群益投信為三家入選業者之一，進而推出此檔專為退休理財量身打造的目標風險組合型基金，操作上因應市況調整股、債配置比重，有助掌握不同資產的輪漲契機，並多元化收益來源。兩檔產品都適合具有中長期退休理財規劃的民眾所運用，循序漸進累積退休資產。

金管會 退休金 群益

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