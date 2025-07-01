外資布局台指期空單逾5萬口 元大50反1近百萬張在等什麼？

2025年6月30日新台幣匯率在收盤前雖急貶一段，但7月1日早盤又急升一波，機構法人知道有心人還是顧及國內眾多的外銷廠商上半年財報，但也凸顯這波美元／新台幣的匯率波動對台灣外銷企業帶來匯損的力道不輕，雖然營業金額龐大的科技業可能要承受不小的匯損，但法人認為，台股現階段走主流是AI上游硬體廠商，獲利幅度尚能承受匯損壓力，但對台股而言，還是會有不小的負面衝擊；不過，新台幣升值對台股資金面也有正面助益。

富邦投顧董事長陳奕光表示，外資現階段布局台指期空單逾5萬口、元大50反1ETF（00632R）92萬餘張，「我很尊重！」陳奕光解讀外資這樣布局是因為2024年11月也曾出現外資台指期空單超過5萬口，然後一波下來，台股下跌了1,500點，因此要留意7月16日台指期結算的波動。外資這樣布局，來自國內上市櫃公司的匯損可能是主因之一。

雖然新台幣升值幅度大對外銷企業可能造成匯損，但檢視2000年以來的多次新台幣升值走勢，除了新冠疫情疫情影響的2019年外，其餘各次新台幣升值均吸引外資大幅買超台股，2002、2004、2005、2016、2023年的多次買超金額均超過4,000億元。今年4月迄今的新台幣升值，外資5月已由賣超轉為買超，但買超金額仍遠低於過往平均水準；新台幣升值牽動的台股資金行情，仍可望在未來季度，吸引外資買盤進場。

富蘭克林投顧看到的現象就海外基金績效，理柏資訊統計的6月新台幣相對美元升值2.59%，低於5月的6.72%，因此海外基金換成台幣報酬的匯損侵蝕比5月為輕。而且受惠於股市漲勢普遍戰勝新台幣匯損，因此總計6月台灣金管會證期局核備的965檔境外基金(包括股、債、平衡型、票券、另類投資)平均上漲0.76%，其中，624檔股票型基金平均上漲1.40%，55檔混合資產(平衡型)基金平均上漲0.78%；264檔債券型基金則平均下跌0.59%。