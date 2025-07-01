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外資布局台指期空單逾5萬口 元大50反1近百萬張在等什麼？

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台波示意圖。圖／AI生成
台波示意圖。圖／AI生成

2025年6月30日新台幣匯率在收盤前雖急貶一段，但7月1日早盤又急升一波，機構法人知道有心人還是顧及國內眾多的外銷廠商上半年財報，但也凸顯這波美元／新台幣的匯率波動對台灣外銷企業帶來匯損的力道不輕，雖然營業金額龐大的科技業可能要承受不小的匯損，但法人認為，台股現階段走主流是AI上游硬體廠商，獲利幅度尚能承受匯損壓力，但對台股而言，還是會有不小的負面衝擊；不過，新台幣升值對台股資金面也有正面助益。

富邦投顧董事長陳奕光表示，外資現階段布局台指期空單逾5萬口、元大50反1ETF（00632R）92萬餘張，「我很尊重！」陳奕光解讀外資這樣布局是因為2024年11月也曾出現外資台指期空單超過5萬口，然後一波下來，台股下跌了1,500點，因此要留意7月16日台指期結算的波動。外資這樣布局，來自國內上市櫃公司的匯損可能是主因之一。

雖然新台幣升值幅度大對外銷企業可能造成匯損，但檢視2000年以來的多次新台幣升值走勢，除了新冠疫情疫情影響的2019年外，其餘各次新台幣升值均吸引外資大幅買超台股，2002、2004、2005、2016、2023年的多次買超金額均超過4,000億元。今年4月迄今的新台幣升值，外資5月已由賣超轉為買超，但買超金額仍遠低於過往平均水準；新台幣升值牽動的台股資金行情，仍可望在未來季度，吸引外資買盤進場。

富蘭克林投顧看到的現象就海外基金績效，理柏資訊統計的6月新台幣相對美元升值2.59%，低於5月的6.72%，因此海外基金換成台幣報酬的匯損侵蝕比5月為輕。而且受惠於股市漲勢普遍戰勝新台幣匯損，因此總計6月台灣金管會證期局核備的965檔境外基金(包括股、債、平衡型、票券、另類投資)平均上漲0.76%，其中，624檔股票型基金平均上漲1.40%，55檔混合資產(平衡型)基金平均上漲0.78%；264檔債券型基金則平均下跌0.59%。

野村高科技基金暨野村e科技基金經理人謝文雄表示，隨著時序進入第3季，台股將面對對等關稅談判、FED降息時點與企業獲利雜音等三大變數。企業獲利部分，短期或受匯損影響而不如預期，但這可能僅是一次性影響而非結構性問題，預期第3季後可望回穩並重返成長。整體來看，儘管短期仍有變數，但皆有望逐步化解，台股挑戰前高機會仍大，而若是大盤因這些原因而出現不理性拉回，就是絕佳布局時機。看好產業方面，仍以AI為主，包含：先進製程半導體、AI伺服器的關鍵零組件（如散熱、網通、電源管理等），並可適當分散布局至部分較不受美元匯率波動的內需股。

新台幣歷年升值波段 指數、法人買賣超。(資料來源:CMoney)
新台幣歷年升值波段 指數、法人買賣超。(資料來源:CMoney)

新台幣 富蘭克林投顧 台股

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