新壽插旗東南亞市場 越南新光拚第二年達損益兩平

新光人壽搶攻東南亞市場商機，1日100％全資設立的子公司「越南新光責任有限公司」於越南河內地標72洲際酒店舉行開幕儀式，為新光人壽首家海外保險代理公司，正式宣布扎根越南保險市場。未來新光人壽將運用豐富的業務經驗，結合金融科技與數位保險平台的應用，致力提供客戶優質的風險規劃與服務，為越南保險市場注入新動能。

越南新光盛大舉行開幕揭牌儀式，由新光人壽董事長魏寶生、新光人壽總經理黃敏義、越南新光董事長張哲維、越南新光總經理刑謙義出席；包括越南財政部保險局代表、駐越南台北經濟文化辦事處大使劉世忠，以及多位保險同業、越資企業與台商代表亦蒞臨祝賀，場面熱鬧非凡。

新光人壽董事長魏寶生於開幕致詞時，也特別提及富美鑫控股集團、第一生命、PVI、AIFT、明台產險、越南國泰人壽、越南富邦人壽等同業與合作夥伴的蒞臨指導慶賀，並感謝宏福集團、華威聯合、宜蘊生醫、三籐實業、三陽機車等台商參與開幕儀式，期待與各界菁英攜手，在各個層面展開緊密的合作。

面對全球化趨勢及響應政府新南向政策，新光人壽看好越南市場前景，於2006年就在越南設立河內代表處，深耕在地並長期進行市場的研究與分析。魏寶生指出，越南保險市場已較20多年前成熟，新壽本次設立保險代理人公司，希望先以輕資本深入瞭解越南保險市場，服務法人與個人的產險及壽險需求，逐漸累積客戶基礎，站穩市場腳步，待時機成熟後，未來也不排除評估設立壽險公司的可行性。

新光人壽總經理黃敏義致詞時表示，目前越南的保險滲透度大約在2.3%到2.8%，市場發展潛力巨大。同時，越南正處於經濟發展的黃金時期，隨著經濟持續增長和中產階級的崛起，民眾的風險意識和理財需求不斷增強，對各類保險產品的需求也將持續上升，而這樣的環境，也正是新壽跨足越南的好時機。

黃敏義於1日上午前往越南新光責任有限公司辦公室拜訪同仁，他指出，目前越南新光已有約10位同仁，包含3位台籍幹部、7位越南籍員工，公司希望在今年底前增員至100位業務員，且希望是越南當地人，這樣才能真正深入民間，預估壽險與產險業務員的比例為9：1，因壽險較需要靠人海戰術。而新壽去年與銘傳大學展開產學合作，首批10位參與實習的越南生畢業後有2位留任，其中，來自越南河內、已在台讀書四年的鄧河玲，決定返鄉回到新壽越南河內代表處任職，持續協助越南新光掌握當地市場脈動。

至於越南新光第二年是否能達到損益兩平，黃敏義相當有信心地說，他認為可以，在開業當天系統正式上線，已經賣出三張機車強制險保單。為了激勵同仁，他也將台灣新壽的獎勵模式複製到越南，第一年就要帶最優秀的10位業務員到台灣，讓他們體驗新光席開800桌的忘年會，等回到越南再跟其他人好好說，激勵同仁一起衝。同時也不排除與富邦、國泰等公司合作，製造雙贏。

越南新光董事長、新光銀行越南及緬甸首席代表張哲維表示，以他所了解的越南保險市場，第二年賺錢並不那麼困難，真正困難的是客戶保單有沒有辦法第二年繼續續約，因此在衝業績的時候，客源一定要是乾淨的、穩定的，越南有一億人口，但有能力買保險的大約2000萬人，如何擴大越南新光在2000萬人裡面的市占率，是長遠的目標；而想實現第二年就獲利，數位化就很重要，因為越南是線上保單銷售最好的東南亞國家，因此越南新光的策略是「用數位帶進客戶群」；同時越南新光會與一銀、永豐銀、臺企銀（2834）、上海商銀（5876）、玉山銀、兆豐銀、華南銀等7家台資銀行合作，先將台商產險市場做起來，之後進一步開發台商公司的壽險。

瞄準越南人口紅利與經濟高度成長，為成功拓展布局並站穩市場腳步，越南新光已導入AIFT公司旗下的IXT數位保險平台，提供一站式數位投保與服務，並與中華電（2412）越南分公司合作，強化在地化網路部署與確保資安防護。期望落實永續服務經營理念，為台商、越資企業及越南在地客戶，打造完善的壽險與產險規劃，成為市場中最受信賴的風險顧問。