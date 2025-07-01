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升破29.2關卡！台幣今以29.185作收 升值7.17角

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
台幣今日29.185作收，升破29.2關卡，升值7.17角。圖／路透
台幣今日29.185作收，升破29.2關卡，升值7.17角。圖／路透

在過了6月30日上市櫃公司編列半年報的「定錨日」之後，中央銀行今日未再大力出手阻升，台幣匯價一早就升值逾7角，上午盤中最高升到29.164，雖然午盤暫收29.207，仍守在29.2關卡之上，但2點過後匯價再度升破29.2，並看到今日的最高價位29.124，尾盤央行在3點半之後進場作價，把匯價拉回以29.185，以升值7.17角作收。

成交量方面，台北外匯經紀公司上午成交量為11.39億美元，全日成交量為17.58億美元，低於昨日的19.64億美元，由此也可見，央行今日雖然仍進場護市，但由於半年報編列的急迫性因素消失，因此手法明顯放緩，也顯示央行近日對台幣走勢的態度，傾向緩升。

央行 台幣 匯價

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