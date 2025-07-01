監察院公報出爐 楊金龍存款4,389萬元、持有蘋果公司債

監察院1日公布最新一期廉政專刊，其中，央行總裁楊金龍夫婦存款4,389萬餘元，未負債，另持有蘋果公司債及威瑞森電信公司債，票面總價額約158萬元，較2023年底申報時少了48萬餘元。另外，主計長陳淑姿則是分別有存款2,085萬8,175元，以及持有台新金（2887）零股共2,420元。

監察院公布最新一期第259期廉政專刊，根據資料顯示，楊金龍與妻子袁正儀財產申報日為2024年11月1日，土地部分共有3筆，分別位於台北市與高雄市，其中2筆交付信託，建物有2筆在台北市，1筆在高雄市。存款4,389萬6,078元，另持有基金受益憑證約252萬515元。

央行副總裁朱美麗與丈夫馮立功存款1,541萬4,427元，另持有台北市土地8筆、建物7筆，各2筆交付信託，且土地坐落與建物標示位置均相同。另一名央行副總裁嚴宗大存款1,556萬6,101元，持有新北市土地1筆、建物4筆，基金受益憑證總價額190萬5,493元。

此外，陳淑姿名下並無不動產，僅有存款2,085萬8,175元，以及持有有價證券台新金零股共2,420元，另外還有，珠寶、古董、字畫及其他具有相當價值之財產，總價額3萬9,372元，而在債務部分則仍有房貸共113萬3,585元。