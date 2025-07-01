安泰銀推數存高利活儲 20萬元內年利率3.6%

時序進入下半年，安泰銀行（2849）下半年推出數存3.6%新台幣高利活儲專案，即日起至2025年12月30日止，凡新戶成功開立數位帳戶，並完成指定任務，即可享有20萬元內年利率3.6%的高利活儲優惠，為小資族打造兼具彈性與報酬的理財新選擇。

上半年全球投資市場大幅波動，指數高低起伏增加投資難度，同時又擔心通膨侵蝕手中現金價值。為滿足小資族短期資金停泊與利息增值的需求，安泰銀推出「數位帳戶新戶募集利率加碼活動」，讓客戶在等待投資良機的同時也能享有高利回饋。

活動期間內首次開戶的新戶並完成指定任務，即享有自次月起2個月優利3.6%高利活儲利率優惠，最低起息金額新臺幣5,000元，優惠額度新台幣20萬以內，二個月至多可領取1,200元利息，輕鬆幫客戶增值一筆零用金。

安泰銀表示，此次推出的數存高利活儲專案主要有二大特色，一是高利優惠的額度達新台幣20萬元，是目前市場數存新戶活動中少見的大手筆優惠。

二是指定任務完成超簡單，只要新戶完成開戶數位帳戶且帳戶餘額達新台幣10萬元以上、網銀/行銀不限金額完成一筆跨行轉帳交易或不限金額一筆換匯交易、綁定任一行動支付並單筆儲值或消費滿100元以上、線上完成投資風險屬性評估問卷、一筆信用卡有效交易等6項中任3項交易即可輕鬆完成指定任務。