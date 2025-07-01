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台幣升值、資產布局加速 網銀業者：6月外匯匯出暴增七成

聯合報／ 記者林莉／台北即時報導
銀將來銀行（NEXT BANK）內部統計顯示，今年6月中上旬匯出資金規模，已較年初以來的月均量大增七成。圖／將來銀行提供
銀將來銀行（NEXT BANK）內部統計顯示，今年6月中上旬匯出資金規模，已較年初以來的月均量大增七成。圖／將來銀行提供

隨著美股重回多頭格局、台幣兌美元匯率站穩「2字頭」，國人啟動新一波資產重新配置潮。純網銀將來銀行（NEXT BANK）內部統計顯示，今年6月中上旬匯出資金規模，已較年初以來的月均量大增七成，顯示投資人積極擴大全球資產布局，擁抱美元資產的動能顯著升溫。

將來銀行指出，市場對美國聯準會（Fed）下半年降息的預期升溫，加上以伊衝突降溫後推動油價快速回落，資金明顯回流風險性資產，不少民眾看好美股行情，趁勢將資金轉向海外市場。將來銀行表示，該行提供全線上外匯操作介面，加上近期推動美元首筆匯出手續費0元、後續每筆固定3美元的優惠方案，促使不少用戶擴大匯出金額，帶動整體外幣交易筆數翻倍成長。

將來銀行表示，作為國內唯一提供多幣別服務的純網銀，其外匯與國際匯款服務可從開戶、換匯到匯出全程於APP完成，無需臨櫃、不用紙本，最快當日可到匯，符合當前用戶對「即時操作、彈性資金調度」的高度需求。

將來銀行指出，現代用戶愈來愈重視「數位金融的可即用性」，除例行維護時段外，換匯服務幾乎全天候開放，兌換後資金可視需求轉入高利定存或保留待匯出；另透過視訊驗證可快速完成帳號綁定，協助用戶因應市場波動快速部署資產。

將來銀行表示，自開辦外幣業務以來，即主打「日夜同價」、「大額美元換匯讓利4.1分」、「匯入手續費0元、匯出最低0元」等優惠，並推出美元定存4.1%利率，滿足用戶對透明化與高效率資產配置的期待。未來也將進一步整合存款、換匯與投資服務，協助客戶以更直覺的方式完成全球資產布局。

美國聯準會 美元匯率 網銀 將來銀行

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