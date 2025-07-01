國壽獲准進駐高雄資產管理專區 打造高資產客戶商品

國泰人壽1日獲金管會正式核准進駐高雄資產管理專區，率先成為首批試辦營運的保險業者，亞洲資產管理服務中心自即日起也正式開業。為服務更廣大的高資產客戶族群，國泰人壽亦同步於專區開辦財富管理業務，以強大的投研團隊為後盾，加上最了解客戶的專業業務人員，推出專屬高資產客戶的商品及服務，並持續結合金控集團資源，打造一站式財富管理平台。

國泰人壽總經理劉上旗表示：「此次進駐高雄資產管理專區與開辦財管業務，希望能從中汲取經驗，優化高資產客戶經營模式。未來在商品設計、受理流程與服務體驗方面，將更貼近市場脈動，持續提升客戶滿意度。」

國泰人壽全新成立的「亞洲資產管理服務中心」已於高雄鹽埕區正式啟用。此中心專為高資產客戶量身打造舒適的接待空間，設有專屬洽談室保有客戶隱密性；服務團隊也經過嚴格篩選，服務主管與客服人員皆具備專業素養與英語溝通能力，曾獲媒體評選為「五心級」優質服務，展現對高端客群的重視。

此外，業務團隊透過一系列高資客戶經營培訓課程，提升保險與理財規劃能力、確保提供高資客戶高品質的專業服務。國壽後續也將推出兼顧財富累積及資產傳承的雙重目的高資產客戶專屬商品「國泰人壽美添增鑽利率變動型美元終身壽險」，並提供轉介國泰世華銀行保費融資服務，集結金控集團資源，以一條龍的金融服務，一站滿足高資客戶多元業務需求。

此次國泰人壽進駐高雄資產管理專區，在政策逐步鬆綁、稅務制度優化的助力下，盼結合集團資源，全力佈局高資產財富管理市場。國泰金控強調長期秉持穩健經營理念，將資產管理視為集團協同發展的核心策略，持續整合集團資源與產業經驗，積極推動資產管理業務發展。未來財富管理市場規模將持續成長，配合金管會政策方向，國泰也將把握資金、人才與產業發展契機，共同打造台灣成為亞洲資產管理中心願景。