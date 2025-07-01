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南山人壽進駐高雄金融專區 布局高資產財富管理、國際保險業務

聯合報／ 記者林莉／台北即時報導
南山人壽進駐亞資中心，布局高資產客群財富管理與國際保險業務。圖/本報資料照片
南山人壽進駐亞資中心，布局高資產客群財富管理與國際保險業務。圖/本報資料照片

南山人壽今日宣布，以高雄分公司為據點正式進駐高雄金融專區，啟動財富管理與國際保險業務（OIU）兩項試辦計畫，聚焦高資產客戶的資產傳承與退休規劃需求。

金管會統計，截至今年5月底，全台高資產客戶數達1萬4426人，兩年間增加超過六成，資產配置以存款、基金、債券與保險為主，其中保險商品占比11.1%。南山人壽看準需求成長，選擇高雄金融專區為據點，積極拓展高端市場。

南山人壽指出，透過財富管理與OIU試辦業務，將提供不適用最低死亡給付比率限制的專屬保險商品，增加資產配置彈性。並計畫與合作銀行推動保單融資與保費融資，讓符合條件的客戶可憑保單擔保向銀行申貸，作為保費支出用途，提升資金運用彈性。

南山人壽表示，公司也將與銀行的國際金融業務分行（OBU）合作，進行跨境金融資源整合，推動聯合開戶與商品推廣，擴大國際保險業務版圖。

南山人壽說，未來將持續關注政策動向，強化商品與服務競爭力，深化在台發展與高端客戶經營。

財富管理 南山人壽 保險

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