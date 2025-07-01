羅瑋：日圓年底可能升至140至142 趁台幣升值有甜甜價要把握機會

新台幣升值之際，國人也很關心日圓走勢，富邦金控首席經濟學家羅瑋認為，不論是來自美方期待或是日本央行升息，日圓都有升值的壓力，第4季日圓很有可能升至140至142兌1美元價位。他建議，趁現在台幣走升，日圓出現「甜甜價」的時刻，民眾可以把握機會多換一些日圓。

對於日圓的走勢，羅瑋分析，日本長債殖利率的表現對於其他國家的債券市場影響甚大，先前日本政府因為日本通膨在上升，因此執行購債資產負債縮表，致使日本的30年公債殖利站上3%，引發大量的日本法人資金回流日本，更使得日本法人對歐洲及美債持債減少，歐美都希望日本央行控制長率，以避免對歐美債市造成衝擊，所以日本政府也回應歐美要求，減少20年至40年的公債發行量，來穩住長債殖利，讓日本投資人願意持續投資歐美公債，這促使日圓近往貶值方向移動。但羅瑋提醒，若美日貿易談判告一段落，日圓可能又會走升，所以建議投資人趁現在台幣對日圓升值之際，趕快把握機會用甜甜價買匯。

羅瑋認為，第4季日圓匯率可能升至140至142，甚至升破了140後會急升至135。除了因為美日關稅談判，美國希望日本匯率能對現在的貿易順差有所反應（指往升息方向走），另外，的確日本銀行（日本央行）也希望升息來 弭平輸入型通膨，以避免影響民眾的生活，因此日銀也很有可能在第4季升息1碼（0.25個百分點），這些都會促使日圓匯率在第4季明顯走升。

台北富邦銀行資深副總吳傳文也呼應，銀行的確看到在台幣升值時，客戶對日圓等各類外幣的換匯量比過去來得大，他指出，台幣升值又快又急，因此，與其繼續等下去，在日圓出現甜甜價時可換一大部分，可留少部分看還有沒有機會。

至於美國是否會降息，羅瑋並指出，聯準會除了在9月及12月各降息1碼之外，甚至有可能在9月之前提前降息，因此，估計聯準會今年底之前最多降息3次，最多共降3碼。

在股市方面，羅瑋指出，不用擔心台股與美股，要擔心歐洲及新興市場國家：「因為日本投資人的套利交易的錢現在集中在歐洲及新興國家。」他提醒，必須特別注意現在大量流入歐股和新興市場的日本套利資金，倘若日本套利資金撤回日本，歐股及新興市場恐受衝擊，投資人要留意。

展望2025下半年金融市場，羅瑋對股匯債市歸納，全球企業評價與獲利成長面臨關稅與需求疲軟的雙重壓力，若聯準會能提早降息，有望釋出正面信號，對歐洲與新興股市將具提振作用；美債利率走勢受限於債務供給與投資人信心，若美元資產吸引力下降，長端殖利率將面臨上行壓力，信用債利差亦可能擴大；美元指數受政策與信用疑慮影響而面臨修正壓力，日圓可能因套利交易撤離出現升值，牽動新興市場貨幣波動；地緣政治不確定性持續升高，能源與貴金屬價格仍具上行空間，尤其黃金可能成為避險資金的首選。

此外，羅瑋亦提醒，2025年下半年仍須密切觀察包括伊朗核問題、俄烏談判、亞太地區軍事緊張等事件，其將牽動全球風險情緒與資本流向。在全球政經環境多變的當下，企業與投資人應建立具彈性的資產配置策略，提升現金流防禦力，並密切關注貿易政策與央行動向的交互影響。