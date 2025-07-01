北富銀：關注日歐股市 黃金長線可望維持上行趨勢

時序進入下半年，投資人可關注哪些投資領域？台北富邦銀行資深副總經理吳傳文於「2025富邦財經趨勢論壇年中場」中表示，投資人可將目光轉至歐洲及日本兩大市場，而持續引領科技浪潮的AI代理人、半導體相關產業值得深化布局，同時，隨著地緣政治摩擦加劇，黃金成為投資人資產配置不可或缺的一員，相較於股市具保值與避險特性，波動較小，長線將可望維持上行趨勢。

吳傳文指出2025年全球五大投資趨勢，首先：歐洲結構轉型，基建、國防大躍升。歐債危機及疫情過後，歐洲整體市場財政刺激仍明顯不足，然而德國於3月份正式通過修憲草案，放寬國家舉債限制，象徵德國財政政策將由保守轉為擴張。未來德國聯邦政府可在國防、民防、情報、資安等領域，以超出GDP 1%的支出額度進行舉債，2025年預估舉債空間將超過440億歐元。同時，德國議會通過5,000億歐元的預算外基金，用於未來12年國家的基礎建設及氣候保護。此外，歐盟提出「歐洲再武裝計畫」，預計將透過「6,500億歐元國家預算+1,500億歐元軍事貸款」動員最高8,000億歐元的軍費投資。2024年歐盟各國國防預算僅佔全體GDP的2%，高盛預估，若可將歐盟平均國防預算拉高至2.5~3%，歐盟每年國防支出將達到850億~1,750億歐元，帶動國防與航太產業高度增長。

吳傳文表示，2025年歐股受到ECB降息、股市低估值、俄烏戰爭可能結束、戰後重建與德國擴大財政刺激等多項題材帶動，使市場資金開始顯著流入。然而，在經歷川普祭出對等關稅導致股市出現修正後，全球基金經理人依舊超配歐股，顯示市場對歐洲抱持信心。觀察歷史數據，過去30年間，歐股4季度平均表現為1.4%、1.2%、-1%及4.8%，以第4季漲幅最為強勁。預計今年下半年仍然看好，投資人可留意跌深消費、基建與軍工題材相關類股，逢低布局超跌產業、進行長線配置。

趨勢二：蛻變中的日本迎來長期升勢。日本的總體經濟趨勢既有增長動力，也面臨著諸多挑戰。由數據上來看，日本擺脫通縮，核心CPI連續三年維持2%以上，今年春鬥結果更是創34年以來新高，顯示日本進入薪資通膨正向循環。同時，日本2024年NISA帳戶（少額投資免稅制度）約達2,560萬個，年成長21%，尤以20歲以下年輕人最多，隨著NISA 2024年放大投資限額，家戶持有有價證券占總儲蓄比重顯著上升，有效提升日本家庭投資的風險承受意願。與此同時，日本政府也致力於擴大支援AI及半導體產業，2024~2030年將對半導體和AI領域投入10兆日圓，並號召公私部門在未來10年投資50兆日圓。2024年日本AI市場投資額年增41.6%至1.76兆日圓，史上首度衝破1兆日圓大關，IDC預估AI市場規模至2028年將達2.89兆，CAGR 達30.6%，其中，2024年生成式AI市場規模預估至2028年將飆升690%。

吳傳文指出，日本跨國企業在全球涵蓋汽車、銀行、能源、化工、電子等領域，大量持有海外資產，部分早期持有的資產有重估的機會。巴菲特自2020年開始買入五大商社，今年持續增持，並且五大商社同意放寬10%持股限制。同時企業治理改革奏效，日企持續提升股東權益報酬並改善股價淨值比，東證指數低於1倍企業家數比重由2022年54%降至今年的48%。目前日股評價仍大幅低於其他主要國家，具投資吸引力。建議投資人可聚焦日本製藥、零售、銀行等內需產業。

趨勢三：萬能AI代理人 接棒引領科技浪潮。吳傳文表示，隨著AI代理人的發展，AI與AI互動更將發展成多代理經濟，企業的AI代理預計將朝三大方向發展，包含雇用更多AI代理人、建立AI客服介面，以及準備好API讓企業的代理人與客戶的代理人順利對接。這些都將衍生出多元商機，包含對雲端運算、區塊鏈、金融科技以及企業人工智能等的擴增，相關軟體平台龍頭企業將受惠。

趨勢四：改變世界的關鍵半導體。吳傳文表示，為了提高資料運算、傳輸速度，科技大廠持續精進半導體製程，以光訊取代電訊的矽光子（CPO）技術結合是目前業界主要發展方向（尚未商業化），研調機構預計未來4年CPO規模將以每年47%的速度大幅成長。目前增速高點時間落在2024年10月，按此推算，半導體銷售增速低點應落在2026年第2季附近。在股價平均領先銷售額落底7個月下，今年下半年將是投資人布局的良機。

趨勢五：全球政經動盪，黃金穩健守財富。吳傳文分析，過去黃金每盎司要達到500美元的漲幅平均需要約1,700天，但近期從2,500美元上漲至3,000美元僅用了210天。2024年投資和科技用金的需求成長25%和7%，反映出黃金ETF持倉量和AI應用的增長，資料也顯示第4季各國央行黃金需求年增54%，全球央行已連續三年每年囤積黃金超過1,000噸。隨著川普政策帶來不確定性，具保值特性的黃金成為投資首選。同時，市場預期年底前有降息空間，加上股市動盪、避險需求強烈，進一步推升黃金價格。根據世界黃金協會的統計，長期來看，10年期美債收益率下降50個基點，通常對應金價上漲2.5%。

吳傳文指出，全球央行儲備中，黃金占比平均達20%，其中，新興市場央行多數低於10%，預期仍有很大增加黃金配置空間。而中國大陸保險公司新獲批准黃金配置，金價跌時有望產生短期支撐。另外，2024年下半至2025年初，黃金ETF資金流入量接近2020年以來最長持續期，單季流入量與歷史高峰相當。且2025年第1季，黃金ETF持倉水位大增226.5噸至3445.3噸、創2023年5月以來新高。以目前經濟情勢下，黃金兼具保值與避險的功能，建議投資人酌量配置。