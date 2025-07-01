2025富邦財經趨勢論壇 第4季樂觀上看24,000點

「2025富邦財經趨勢論壇」於1日舉行年中場記者會。富邦投顧董事長陳奕光，針對2025年上市櫃公司全年獲利預估由4.74兆元下修至4.3兆元，但仍持續看多台股，預估第4季指數樂觀上看24,000點，該行情核心則推力來自於「資金行情」。

富邦投顧董事長陳奕光表示，台股關鍵密碼取決於景氣、資金與籌碼獲利三大因素。此次台股反彈，主要由資金面主導；他指出，年初市場對新台幣匯率預估為30.5元，但實際升至31.5元，甚至曾達33元，在匯率升值與資金湧入下，有效推升指數表現。

他舉例，若新台幣升值2元，對股市將帶來14.5%的漲幅效應，若升值10%，更可帶動高達33.9%的指數上漲幅度，進一步解釋為何在獲利下修的情況下，指數仍有機會創高，目標區間上看24,500點，第３季上漲機率較低，大約位在21,000點獲支撐。

至於第３季行情，指數初步反彈可望挑戰起漲點23,035點，但需留意法人空單與反向ETF布局壓力。根據統計，目前法人空單高達5.2萬口，T50反亦買進逾92萬張，兩者合計市值逾百億元，預期壓力將集中於7月第三周。

操作建議方面，整體區間有限，投資人宜採「低持股、高周轉」策略因應，並強化個股挑選。他強調，快閃交易與靈活換股將是因應資金市況的不二法門。

在台股選股策略部分，陳奕光提出可採「富邦ANGELS」術，瞄準AI供應鏈（AI需求、機器人）、NTD Appreciation台幣升值（航空、旅遊、食品業與資產題材）、Government Policy（政府政策推動產業升級，如無人機產業、電子需求及淨零碳排綠能剛需）、ETF（高股息、市值型等）、Low P/E (價值投資)，以及Satellite(低軌衛星)相關主題布局。