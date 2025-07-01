快訊

恭喜！劉雨柔挺8月孕肚和球星胡凱翔今登記結婚

整理包／114年分科倒數衝刺！首次加考數乙 8科重點、答題技巧全收錄

台股上漲297點收22,553點 台積電上漲25元收1,085元

2025富邦財經趨勢論壇 第4季樂觀上看24,000點

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
富邦投顧董事長陳奕光。記者崔馨方／攝影
富邦投顧董事長陳奕光。記者崔馨方／攝影

「2025富邦財經趨勢論壇」於1日舉行年中場記者會。富邦投顧董事長陳奕光，針對2025年上市櫃公司全年獲利預估由4.74兆元下修至4.3兆元，但仍持續看多台股，預估第4季指數樂觀上看24,000點，該行情核心則推力來自於「資金行情」。

富邦投顧董事長陳奕光表示，台股關鍵密碼取決於景氣、資金與籌碼獲利三大因素。此次台股反彈，主要由資金面主導；他指出，年初市場對新台幣匯率預估為30.5元，但實際升至31.5元，甚至曾達33元，在匯率升值與資金湧入下，有效推升指數表現。

他舉例，若新台幣升值2元，對股市將帶來14.5%的漲幅效應，若升值10%，更可帶動高達33.9%的指數上漲幅度，進一步解釋為何在獲利下修的情況下，指數仍有機會創高，目標區間上看24,500點，第３季上漲機率較低，大約位在21,000點獲支撐。

至於第３季行情，指數初步反彈可望挑戰起漲點23,035點，但需留意法人空單與反向ETF布局壓力。根據統計，目前法人空單高達5.2萬口，T50反亦買進逾92萬張，兩者合計市值逾百億元，預期壓力將集中於7月第三周。

操作建議方面，整體區間有限，投資人宜採「低持股、高周轉」策略因應，並強化個股挑選。他強調，快閃交易與靈活換股將是因應資金市況的不二法門。

在台股選股策略部分，陳奕光提出可採「富邦ANGELS」術，瞄準AI供應鏈（AI需求、機器人）、NTD Appreciation台幣升值（航空、旅遊、食品業與資產題材）、Government Policy（政府政策推動產業升級，如無人機產業、電子需求及淨零碳排綠能剛需）、ETF（高股息、市值型等）、Low P/E (價值投資)，以及Satellite(低軌衛星)相關主題布局。

台股 台幣升值

延伸閱讀

費半都破歷史新高了…台股太委屈？郭哲榮：兩周內有望迅速拉升1000點

籃球／富邦勇士扶正吳永仁 夢想家皮爾曼轉助理總教練

台股跌00632R跟跌？網揭「期貨追蹤＋價差校正」真相：脫鉤是關鍵

美關稅引發上半年全球股匯債市震盪 富邦投顧：台股第4季上看24,000點

相關新聞

羅瑋：日圓年底可能升至140至142 趁台幣升值有甜甜價要把握機會

新台幣升值之際，國人也很關心日圓走勢，富邦金控首席經濟學家羅瑋認為，不論是來自美方期待或是日本央行升息，日圓都有升值的壓...

台幣打回原形繼續升值 早盤最低升破29.2震盪達7.16角

中央銀行昨日為挽救上市櫃公司的半年報，在台北匯市收盤前將台幣打到最低，此因素消失後，台幣今天也打回原形。匯率今天一早以2...

美元偏弱格局下 央行阻升台幣恐讓投機客逮到時機

新台幣周二再度大幅波動，單日勁升超過2%，市場似在測試央行對台幣升值的容忍限度。

2025富邦財經趨勢論壇 第4季樂觀上看24,000點

「2025富邦財經趨勢論壇」於1日舉行年中場記者會。富邦投顧董事長陳奕光，針對2025年上市櫃公司全年獲利預估由4.74...

北富銀：美聯準會若降息 金價上漲空間更大

富邦金控今日舉行「2025富邦財經趨勢論壇年中場」，台北富邦銀行資深副總經理吳傳文分析金價走勢時指出，根據世界黃金協會的...

彭博：台灣壽險業因高昂外匯避險成本陷入兩難

台幣在第2季創下自1979年彭博資訊有數據紀錄來的最大升幅，台灣壽險業者因高昂的外匯避險成本，陷入兩難。然而跡象顯示，他...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。