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台股 ETF 受益人連二高 九檔同步創高

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
9檔台股ETF受益人創新高(資料來源：CMoney、2025/6/27)
9檔台股ETF受益人創新高(資料來源：CMoney、2025/6/27)

根據集保戶股權分散6月27日最新統計資料顯示，73檔台股ETF受益人近一周增加12,052人，總人數來到11，269,894人連續兩周創下歷史新高，今年來增加人數突破百萬來到1,044,058人。統計包括元大台灣50（0050）、群益台灣精選高息（00919）、0056元大高股息（0056）、00713元大台灣高息低波（00713）、主動群益台灣強棒（00982A）、主動統一台股增長（00981）、大華優利高填息30（00918）、國泰臺灣加權正2（00663L）、主動野村臺灣優選（00980A）共九檔台股ETF同步創高。

法人表示，進觀察這九檔上週受益人增加狀況，0050分拆後低價位持續吸引小資族進場，上周受益人數增加3.4萬人最多；而配息維持新高的00919，卡位配高息與除息後甜甜價的投資人買盤持續挹注，受益人數也周增7，470人位居第二，顯示出存股族持續進場撿便宜進行中長線布局。另外，今年新成立的包括主動群益台灣強棒（00982A）等三檔主動式台股ETF受益人也持續同步創高。

群益台灣精選高息ETF（00919）經理人謝明志指出，未來市場焦點將緊扣政策與數據驗證。貨幣政策面需關注核心PCE物價指數能否延續放緩趨勢，若通膨數據符合聯準會2%目標軌跡，將強化7月啟動降息的合理性。地緣政治風險雖暫緩，但關稅政策實際衝擊將於第3季顯現，企業定價能力與利潤率變化，將決定景氣復甦韌性。在多空因素皆有影響下，高息資產具備易漲抗跌的特性更能抵禦金融市場的波動度，配置中不可或缺的即是台股高息ETF。中長期不看淡台股，因此若盤勢有回檔，投資人可分批逢低布局。

主動群益台灣強棒 （00982A）經理人陳沅易表示，近期全球金融市場不確定性仍高，仍將持續面臨國際經貿政策與地緣政治動盪的挑戰，股市將續處於大區間行情，選股不選市還是現階段較適宜的策略，透過主動選股與靈活調整、保持彈性，可望於高波動的市場中脫穎而出。台股長線需求其實趨勢都沒有改變，科技股長期基本面仍具吸引力，尤其是與AI伺服器、半導體、工業自動化相關等長線看好的產業龍頭股，可適度配置低基期且高殖利率傳產股。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

群益 台股

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