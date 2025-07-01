MG延長「史上最強購車方案」至7月 HS 旗艦版86.5萬起、ZS 69.9萬起

MG Taiwan 將6月史上最強的購車方案延長至7月， HS 1.5T旗艦版最低入手價86.5萬元起、ZS 1.5L 旗艦版只要 69.9 萬元起，讓消費者以最超值價格，輕鬆擁有超規滿配的高階配備，實踐對於智慧駕馭與質感生活的渴望。

台灣表示，HS 2.0T旗艦版及HS PHEV旗艦版祭出前所未有的「入主三重送」尊榮禮遇，本月購車不僅可享一年乙式車體險組合免費送，更提供四年或12萬公里保固期間內免費定期保養，提供史無前例且業界最強的無憂售後保障，除此之外還能搭配低首付、低月付優惠貸款或是高額配件金，輕鬆入主旗艦車款。

本月推出全新賞車禮活動，凡親臨全台MG展示中心完成HS或ZS車款賞車，即可獲得消暑沁涼的霜淇淋好禮，除了這份消暑好禮，現場完成試駕就有機會抽中8月假日臺北大巨蛋棒球賽內野熱區門票，與親朋好友一同免費進場看球，近距離感受台灣棒球賽事的熱血與頂級球場賦予的觀賽體驗！誠摯邀請您步入展間體驗MG專屬駕馭樂趣，同時感受夏日特別準備的甜蜜清涼驚喜與熱血賽事的雙重感受。