北富銀：美聯準會若降息 金價上漲空間更大

富邦金控今日舉行「2025富邦財經趨勢論壇年中場」，台北富邦銀行資深副總經理吳傳文分析金價走勢時指出，根據世界黃金協會的統計，長期來看，10年期美債收益率下降50個基點（1個基點是0.01個百分點），通常對應金價上漲2.5%，因此一旦美國聯準會降息之後，黃金漲價仍有相當的空間；他表示，俄烏若達成和平協議，雖然可能帶來黃金一波拋售潮，但金價長線上漲趨勢不會改變，而且，金價雖然和美股標普指數同步走高，但股市大跌時，金價相對抗跌。

除了黃金走勢，吳傳文也表示，投資人可將目光轉至歐洲及日本兩大市場，而持續引領科技浪潮的AI代理人、半導體相關產業值得深化布局，同時，隨著地緣政治摩擦加劇，黃金成為投資人資產配置不可或缺的一部分。

對於金價走勢，吳傳文分析，隨著全球政經動盪，地緣政治情勢緊張，黃金價格續創高，投資、科技用金增長。過去黃金每盎司要達到500美元的漲幅平均需要約1,700天，但近期從2,500美元每盎司上漲至3,000美元，卻僅用了210天：「等於用創紀錄的速度來創新高！」

他分析，相較於金飾製造負成長，2024年投資和科技用金的需求成長25%和7%，反映出黃金ETF（指數型股票基金）持倉量和AI應用的增長，他亦特別指出，第4季各國央行黃金需求年增54%，全球中央銀行已連續三年每年囤積黃金超過1,000噸。隨著川普政策帶來不確定性，具保值特性的黃金成為投資首選。同時，市場預期年底前有降息空間，加上股市動盪、避險需求強烈，進一步推升黃金價格。

吳傳文也分析，全球央行儲備中，黃金占比平均達20%，其中，新興市場央行多數低於10%，預期仍有很大增加黃金配置空間。而中國保險公司新獲批准黃金配置，金價跌時有望產生短期支撐。另外，2024年下半至2025年初，黃金ETF資金流入量接近2020年以來最長持續期，單季流入量與歷史高峰相當；且2025年第一季，黃金ETF持倉水位大增226.5噸至3445.3噸、創2023年5月以來新高，因此他建議，以目前經濟情勢下，黃金兼具保值與避險的功能，投資人可酌量配置。