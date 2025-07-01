美元偏弱格局下 央行阻升台幣恐讓投機客逮到時機
新台幣周二再度大幅波動，單日勁升超過2%，市場似在測試央行對台幣升值的容忍限度。
新台幣兌美元一度勁升2.5%至29.16元，創下5月初以來單日最大升幅，前一日則重貶逾2%。今年以來台幣已升值12%，是亞洲表現最強的貨幣。
彭博引述兩位不願具名的交易員指出，周二早盤有大量外資流入和本地出口商大舉拋售美元。國營銀行則進場買進美元以穩定市場流動性。
新台幣上周五和本周一尾盤都突然大幅走貶，市場盛傳央行已出手抑制台幣升值力道。今年以來，主管機關積極打壓匯市投機，避免新台幣脫序急升衝擊出口，也減輕壽險業所承受的壓力。
瑞穗銀行亞洲區（不含日本）總經研究主管 Vishnu Varathan 說：「新台幣的劇烈波動恐怕會持續到美中貿易協議明朗之前。央行則想傳達給炒匯資金一個訊號：4、5月那波急升只是單次調整，並非常態。」
彭博策略師指出，目前美元偏弱的環境下，央行設法阻升台幣，反而可能讓投機客有機可乘，因為這會讓他們逮到大好機會在基本面難以支撐的價位進場布局。
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