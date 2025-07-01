元富證券 榮獲2025台灣永續投資獎四項殊榮

新光金控旗下元富證券長期推動ESG永續金融，在2025第五屆台灣永續投資獎榮獲「個案影響力」類別的「ESG創新」、「永續債券」、「永續主題投資」及「企業議合」共四項銅級殊榮，展現卓越的永續投資實力與多元創新成果。頒獎典禮於日前舉行，由元富證券投資本部資深副總瞿玉娟代表受獎。

元富證券在這次「ESG創新」獎項中，將權證導入永續投資工具領域，結合ESG評級資料與主題策略，成功開發具永續導向的權證商品，不僅拓展ESG投資的可行範疇，也提升市場參與度與提供投資人更多元選擇，展現金融商品於永續議題的實質貢獻。

此外，元富證券協助聯華電子與鴻海精密發行綠色債券及可持續發展連結債券，積極引導市場資金投入再生能源等永續主題，亦於「永續債券」及「永續主題投資」獎項中獲得高度評價。另於「企業議合」領域，透過推動企業治理與ESG對話機制，促進永續行動與透明度，展現投資人與企業之間正向互動的典範。

展望未來，元富證券將持續深化責任投資策略，融合創新金融商品與數據科技，發展更多元且具前瞻性的永續投資工具，致力於滿足市場與投資人的多樣需求，追求長期穩健報酬的同時，實現正向社會影響力。元富證券將持續發揮金融機構在永續發展中的關鍵推動角色，攜手企業與社會共創投資、產業與環境共融共好的新格局。

台灣永續投資獎由財團法人台灣永續能源研究基金會舉辦，為國內首創專注於ESG與責任投資的專業獎項。旨在表彰推動永續投資的傑出機構與實務案例，促進我國金融市場與國際永續趨勢接軌。這屆獎項分為「機構影響力」與「個案影響力」兩大類，評選標準涵蓋ESG投資架構、資金配置導向、議合行動與社會影響力等面向，具高度專業性與公信力。