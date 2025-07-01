2025富邦年中趨勢論壇：下半年四大變數 牽動全球政經局勢

2025年上半年國際政經局勢多變，諸多變數影響下半年全球經濟走向。富邦金控首席經濟學家羅瑋博士在1日舉行的「2025富邦財經趨勢論壇」年中場記者會指出，美國總統川普的對等關稅政策延後至7/8，最後結果目前仍不得而知，第3季將是全球政經局勢能否緩解的關鍵觀察期。

羅瑋博士分析，第3季國際政經局勢充滿變數，地緣衝突與經貿政策不確定性正侵蝕企業評價與投資信心，將成為金融市場下一波震盪的潛在導火線。他強調，第3季是觀察全球政經風險是否能緩解的關鍵時點，包括四大事件將備受關注。

一、以伊戰爭後續發展：區域衝突是否升溫，將牽動能源價格與避險情緒；二、美中與美歐貿易談判：7月8日是額外對等關稅的豁免期限，若雙方未達成協議，貿易摩擦恐加劇。

三、美國「大而美」法案推進：法案內容涵蓋提高債務上限與財政支出，將影響市場對美國信用與赤字前景的評估；四、央行年會與利率決策：8月底Jackson Hole年會與9月各主要央行的利率政策，將釋出下一步貨幣路徑訊號。

展望2025年下半年市場表現，羅瑋表示，股市上，企業評價面臨關稅壓力與需求疲軟雙重挑戰，若聯準會提前釋出寬鬆訊號，有望支撐歐洲與新興股市表現。

債市方面，美債利率受制於供給增加與信心疲弱，若美元資產吸引力轉弱，長天期殖利率恐上行，企業信用債利差亦可能擴大。

另外，匯市則因美元指數受政策與財政疑慮干擾，可能出現修正，套利交易退場下日圓有升值空間，新興貨幣波動亦將加劇。原物料市場主因地緣風險支撐能源與貴金屬價格走揚，黃金將是避險資金首選。

羅瑋提醒，2025年下半年仍須密切關注伊朗核問題、俄烏談判進展、亞太地區軍事緊張等風險因子，這些事件將持續影響全球資金流與市場風險偏好。

他建議，企業與投資人應提前部署，建立更具彈性的資產配置與現金流防禦機制，並密切追蹤政策動向與地緣情勢的交互影響。