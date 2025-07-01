新台幣昨急貶今強升 早盤一度升值7.38角來到29.164元
新台幣兌美元匯率在6月的最後一天重貶7.22角，以29.902元收盤；1日再出現反轉， 一開盤就升值2.2分， 以29.88元開盤，且在開盤後約35分鐘就急升至29.164元，升值7.38角。
新台幣在6月最後一個交易日遭遇明顯貶值壓力，6月30日盤中震盪8.54角，由升轉貶，收盤大貶7.22角，以29.902元作收，下探逾兩周低價，單日重貶2.41%，為2001年以來最大跌幅。
新台幣6月升值金額收斂至2.7分或0.09%，但第2季因台美關稅談判，新台幣出現強勢升值，單季狂升3.28元或10.96%，創史上最大單季升幅。
根據央行資料，今年來美元指數下跌10.43%，新台幣升值9.63%，雖然落後歐元升值12.62%，但在亞幣中最強，超越韓元升值8.85%，日圓升值8.39%，星元升值6.65%，人民幣升值1.86%。
央行出手下， 新台幣兌美元匯率30日急貶， 不過， 第3季開始的第一個交易日又出現反轉，台北外匯市場新台幣兌美元匯率1日以29.88元開盤，升值2.2分，開盤後升幅快速擴大，約在9時35分升至29.164元，強升7.38角。
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