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台幣打回原形繼續升值 早盤最低升破29.2震盪達7.16角
中央銀行昨日為挽救上市櫃公司的半年報，在台北匯市收盤前將台幣打到最低，此因素消失後，台幣今天也打回原形。匯率今天一早以29.88，升值2.2分開出，早盤盤中最高升到29.164，震盪幅度高達7.16角。
而上午10時過後，大型出口商進場拋匯，匯價目前在29.225左右的價位，較昨日升值 6.77角，看得出來央行有協調出口商進場賣匯的時間，所以並未一路大升。
亞幣今日上午則是升貶不一，其中，日圓、人民幣分別貶值0.18%、0.03%，韓元升值0.07%、新加坡幣升值0.03%。
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