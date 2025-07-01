彭博：台灣壽險業因高昂外匯避險成本陷入兩難

台幣在第2季創下自1979年彭博資訊有數據紀錄來的最大升幅，台灣壽險業者因高昂的外匯避險成本，陷入兩難。然而跡象顯示，他們的痛苦才剛開始。

今年第1季季底時，根據彭博的分析，當時台灣主要壽險業者針對其海外股票與債券投資所做的外匯避險，比率僅為47.2%，是2013年以來的最低水準。這12年來的新低比率，較2017年時的歷史高點61.9%大幅減少。那時候，因為台幣近年偏弱且後續升值預期不濃，壽險公司都傾向於調降避險部位節省成本。

可是，這恐怕會帶來嚴重後果。

第2季台幣暴力升值約11%，這些壽險公司逾九成的海外資產是以美元計價，海外資產的大幅縮水令前五月台灣壽險業的稅前獲利由盈轉虧。

面對衝高的台幣兌美元匯率，以及加大的波動程度，台灣壽險公司面臨龐大匯損與高昂避險成本的兩難抉擇。隨著台美貿易談判持續推進，市場普遍認為台幣仍有升值空間，匯率大幅波動似乎難以避免。彭博指出，不論是被動調高避險比重，還是繼續規避避險成本，壽險業後續的營運表現與評等變化，持續成為市場關注焦點。

惠譽（Fitch Ratings）亞太地區保險業評級資深主管Stella Ng表示，「避險成本居高不下是一大挑戰，限制壽險業者在短期內大幅提高避險比率的空間」，「我們認為壽險公司目前正在成本與風險之間的權衡取捨。」

目前台灣壽險業者透過NDF（無本金遠匯交割）合約進行三個月期美元避險的成本約為9%，大約是美國10年期公債殖利率的兩倍。相比之下，多年來避險走勢與台灣相似的日本壽險業者，同類避險成本僅為4%。因此，台灣壽險公司在拿捏避險比率與成本之間更顯窘迫。

台灣壽險公司目前持有的海外資產總額約為7,800億美元。

彭博的分析顯示，台灣壽險公司主要透過NDF與換匯（CS）進行避險。除了傳統避險方式外，台灣壽險公司還有另一項緩衝工具：外匯價格變動準備金。監管機構近期修改規定，允許保險公司動用這些準備金來抵銷外匯損失。

中華信評金融服務評等部資深副總經理張書評說，「如果使用傳統避險工具，成本會直接被沖銷，但使用準備金則可以保留資源，供未來使用。」

不過，外匯價格變動準備金正迅速縮水。根據金管會資料，截至5月底，這筆準備金自年初至今，已減少2,008億元（約合69億美元），剩下僅1,880億元。

法國巴黎銀行（BNP Paribas）駐香港市場策略師 Franco Hsu 認為，「外匯波動準備金的縮減應會促使壽險業者更謹慎地管理匯率風險」，「壽險公司可能會被迫吸收NDF避險的高成本，對海外投資的匯率風險進行全面避險」。

台幣兌美元周二一度又勁升2.5%至29.164。台幣上周於盤中近三年來首次升破29元關卡，周一尾盤暴跌2.47%後，第2季升幅在主要貨幣中仍名列前茅。面對台幣進一步升值的風險，惠譽已將五家台灣壽險公司列入負向觀察名單。