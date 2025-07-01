快訊

能不能打牠、為什麼總往人身上飛？看到「蟑螂出沒」必做4件事

獨／檢調發動北中南東全台大搜索 藍轟：救大罷免？

彭振聲開庭前疑接獲家人噩耗 哭號「檢察官怎麼那麼可惡？」急送醫

證券投資人及期貨交易人保護法三讀 保障投資人權益

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導

立法院會1日三讀通過院版「證券投資人及期貨交易人保護法部分條文修正草案」，本次修法完備代表訴訟、解任訴訟的法規制度，促進公司治理，並因應保護機構未來業務擴充發展所需經費。未來公司董事或監察人涉有證券詐欺、侵占、背信等不法行為，得跨公司解任。

行政院提案說明，證券投資人及期貨交易人之保護，與證券及期貨市場之健全發展有密切之關係，尤其隨著國際化、自由化之腳步，提供公平及安全之交易環境益形重要，且財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心自2003年1月成立迄今已逾20年。

提案指出，為進一步完備代表訴訟、解任訴訟之法規制度，促進公司治理，併同考量商業事件審理法2021年7月1日施行後，保護機構依本法所提起相關訴訟係由智慧財產及商業法院審理，相關訴訟業務加重，實有擴充保護機構經費來源以因應未來業務發展所需，因此擬具修法。

三讀條文規範，公司董事或監察人有財務報告或公開說明書不實等證券詐欺、非常規交易、侵占、背信等不法行為，亦屬不適合擔任董事、監察人職務之情事，不論其是否執行所任公司業務，均有予以解任之必要，因此修正將違反該等行為之情形，明文列舉為保護機構得提起代表訴訟、解任訴訟之獨立事由。（修正條文第十條之一）

三讀條文指出，為因應保護機構未來業務發展所需經費，除當年度保護基金孳息外，將歷年保護基金孳息支應業務支出賸餘撥回基金累積數之合計，一併作為保護機構之經費來源。（修正條文第二十條）本法本次修正施行前，已依第十條之一第一項規定提起之訴訟事件尚未終結者，適用修正施行後之規定。（修正條文第四十條之一）本次修正條文自公布日施行。（修正條文第四十一條）

金管會說明，「證券投資人及期貨交易人保護法」自公布施行以來，歷經三次修正，本次為完備代表訴訟、解任訴訟之法規制度，促進公司治理，維護公益，及考量保護機構相關訴訟由智慧財產及商業法院審理，訴訟業務加重，實有擴充保護機構經費來源以因應未來業務發展。

本次修法通過附帶決議一項，針對證券投資人及期貨交易人保護法第十條之一之解任事由，是否擴及洗錢或貪污等不法態樣，請財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心於6個月內研議納入證券投資人及期貨交易人保護法。

期貨交易

延伸閱讀

益安接獲法院調解通知 涉董事解任爭議

高資產族重視主動投資 永豐金證升級VIP量化服務

新任期貨公會理事長：推動金融好產品 三方得利

台燿、聯茂 押逾三個月

相關新聞

央行出重手 台幣貶7.22角…第2季仍強升逾1成

因應六月卅日上市櫃公司季底、月底以及半年報的作帳壓力，中央銀行昨天出重手積極穩匯，台幣因此出現「戲劇性」重貶，以貶值七點...

銀行帳戶為何突變「警示戶」？衍生管制會怎樣…凍結自救最新整理

當銀行帳號突然變成警示帳戶，你會怎麼做？

彭博：台灣壽險業因高昂外匯避險成本陷入兩難

台幣在第2季創下自1979年彭博資訊有數據紀錄來的最大升幅，台灣壽險業者因高昂的外匯避險成本，陷入兩難。然而跡象顯示，他...

央行雖出手使台幣重貶7.22角 本周匯價恐仍看到28字頭

為了6月30日的上市櫃公司季底、月底、以及半年報的作帳壓力，數字不要太難看，央行周一出重手積極護市，尤其在3點過後更放大...

責任準備金可轉列 壽險業憂治標不治本

為救壽險公司半年報，金管會昨（30）日發布函令，即日起允許壽險業可將特定保單多提存的準備金釋出，自選轉入外匯價格準備金，...

央行柳樹理論變成盪鞦韆 出口業者為何叫苦連天

新台幣匯率劇烈波動，出口商抱怨原本央行一年內波動不超過2元的「柳樹理論」，如今形同「盪鞦韆」，不僅單日波動常常動輒逼近1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。