證券投資人及期貨交易人保護法三讀 保障投資人權益

立法院會1日三讀通過院版「證券投資人及期貨交易人保護法部分條文修正草案」，本次修法完備代表訴訟、解任訴訟的法規制度，促進公司治理，並因應保護機構未來業務擴充發展所需經費。未來公司董事或監察人涉有證券詐欺、侵占、背信等不法行為，得跨公司解任。

行政院提案說明，證券投資人及期貨交易人之保護，與證券及期貨市場之健全發展有密切之關係，尤其隨著國際化、自由化之腳步，提供公平及安全之交易環境益形重要，且財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心自2003年1月成立迄今已逾20年。

提案指出，為進一步完備代表訴訟、解任訴訟之法規制度，促進公司治理，併同考量商業事件審理法2021年7月1日施行後，保護機構依本法所提起相關訴訟係由智慧財產及商業法院審理，相關訴訟業務加重，實有擴充保護機構經費來源以因應未來業務發展所需，因此擬具修法。

三讀條文規範，公司董事或監察人有財務報告或公開說明書不實等證券詐欺、非常規交易、侵占、背信等不法行為，亦屬不適合擔任董事、監察人職務之情事，不論其是否執行所任公司業務，均有予以解任之必要，因此修正將違反該等行為之情形，明文列舉為保護機構得提起代表訴訟、解任訴訟之獨立事由。（修正條文第十條之一）

三讀條文指出，為因應保護機構未來業務發展所需經費，除當年度保護基金孳息外，將歷年保護基金孳息支應業務支出賸餘撥回基金累積數之合計，一併作為保護機構之經費來源。（修正條文第二十條）本法本次修正施行前，已依第十條之一第一項規定提起之訴訟事件尚未終結者，適用修正施行後之規定。（修正條文第四十條之一）本次修正條文自公布日施行。（修正條文第四十一條）

金管會說明，「證券投資人及期貨交易人保護法」自公布施行以來，歷經三次修正，本次為完備代表訴訟、解任訴訟之法規制度，促進公司治理，維護公益，及考量保護機構相關訴訟由智慧財產及商業法院審理，訴訟業務加重，實有擴充保護機構經費來源以因應未來業務發展。

本次修法通過附帶決議一項，針對證券投資人及期貨交易人保護法第十條之一之解任事由，是否擴及洗錢或貪污等不法態樣，請財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心於6個月內研議納入證券投資人及期貨交易人保護法。