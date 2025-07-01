本土法人力挺！富邦金邁向填息路 國泰金、凱基金跟上

富邦金（2881）、元大金（2885）與上海商銀（5876）於7月1日接棒國泰金（2882）與凱基金（2883）進行除息，除息參考價分別為83.1元、32.6元及44.6元。在6月30日除息前夕，市場呈現明顯的土洋資金對作態勢，但本土法人買盤力道強勁，推升富邦金與上海商銀今日同步邁向填息之路，帶動國泰金與凱基金股價也轉為填息行情。此外，元大金今日開低下探至31.5元、回測季線支撐後，隨即快速拉升，展現重返高檔、追趕富邦金填息腳步的企圖心。

富邦金2024年EPS 10.77元，連續16年蟬聯金控每股獲利王，決議配發現金股利4.25元及股票股利0.25元，合計總股利4.5元，均創歷史新高；元大金2024年每股配息1.55元、配股0.3元，合計派利1.85元，維持穩定股利政策；上海商銀2024年每股盈餘2.78元，配息1.8元。

籌碼面上，金融股近期遭外資、投信對作明顯。其中，元大金在6月30日遭外資大幅賣超85,500張，列賣超第一大，但投信積極搶進99,818張，自營商亦買超6,856張。富邦金同日遭外資調節38,861張，列賣超第二大，但投信大舉買超77,027張、自營商買超845張。上海商銀則在外資連13買後，6月30日轉為賣超740張，投信連29賣超1,239張，但自營商持續買超351張。

整體而言，富邦金在本土法人積極買超支撐下，儘管外資賣壓沉重，仍展現強勁抗跌力道，股價有望順利填息，迎接7月除息行情。