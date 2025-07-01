央行雖出手使台幣重貶7.22角 本周匯價恐仍看到28字頭

為了6月30日的上市櫃公司季底、月底、以及半年報的作帳壓力，數字不要太難看，央行周一出重手積極護市，尤其在3點過後更放大出手力道，使得台幣匯價急降，出現戲劇性的重貶，收場以29.902作收，重貶7.22角，貶值2.41%，台北外匯經紀公司的成交量放大至19.64億美元，更甚於上周五的18.59億美元，央行出手力道之大由此可見，台幣匯價也創下近24年來單日最大的跌幅，倘若計入元太外匯經紀公司成交量5.205億，則周一的匯市成交量為24.845億美元，近於上周五的25.49億美元成交量，盤中震盪更高達8.54角。

除了央行周一出重手護市，金管會也趕在6月30日最後一天發函給全體壽險業者重要的匯率採半年均價計算，及準備金釋出沖抵匯損的暫行措施，使壽險業者6月免於再受一次匯損強力衝擊。

央行連續在上周五、周一這二個交易日大舉進場護市，市場不只有目共睹，也認為這是近期以來，央行動作最積極的行動，尤其央行為了避免折損買匯的子彈，因此，特別選在3點半「清空」場內之後，再大手筆進場買匯，和作價，也使台北匯市繼周五之後，再上演一場「驚奇秀」，不少出口廠商甚至因此措手不及，無法在29.3之後的價位拋匯，只能眼看著匯價在3點半過後，一路被央行從29.3壓至29.902的當日最低價位。

匯銀人士指出，周一外資匯出力道也加大，股市重挫324點可見端倪，外資周一淨賣超31.2億，尤其周一的期貨空單高達5.2萬口，也創史上新高紀錄，這些都可見外資撤出的準備與行動，央行為了台幣匯率升值，近來已嚴查外資動、驅趕熱錢，外資週一亦應聲出場。

相較於台幣昨日匯價大跌，反而日圓、人民幣、新加坡幣、韓元由貶轉升，接近午盤時已全面升值，央行統計顯示，這些幣別分別升值0.24%、0.05%、0.05%、0.44%，央行力挽狂瀾的動作之大由此可見，更何況美元指數下跌0.03%，亞幣升值屬正常，台幣反而逆向貶值；不過另一方面，NDF的報價，一個月期28.665、半年期27.735、一年期的26.9，這些市場所預期的未來匯價表現，仍與昨日收盤匯價相距甚遠，匯銀人士指出NDF的匯價，反映出市場最真實預期，即使周一台幣匯價重貶，7月1日，也就是周二開始，台幣仍會一路走升。

匯銀人士對此指出，「老大」很積極，上午就進場先把價格撐在29.1至29.2區間的價位，免得下午若市場有波動護不回來；據了解，央行兵分二路，一方面向大型出口廠勸說減少拋匯量，或是延後再賣，另一方面則自己進場，匯銀人士也表示，從交易量以及盤中震盪的頻率和幅度，就可看出老大進場了；此外，台股大跌逾300點，也有助於壓抑午盤過後的台幣升值力道。