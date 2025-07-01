台新四大神卡整合啟動！未來將有一張全新卡問世

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
台新銀行30日宣布台新卡權益升級「自由選3.0」，4大明星產品、共享萬家通路最高回饋3.8%。台新銀行／提供
台新銀行30日宣布台新卡權益升級「自由選3.0」，4大明星產品、共享萬家通路最高回饋3.8%。台新銀行／提供

台新銀行30日推出權益「自由選3.0」，切換刷平台擴充為7大方案，且最受矚目的四大明星產品@GoGo卡、FlyGo卡、玫瑰Giving卡與太陽卡／玫瑰卡，將於9月1日開始共享7大方案，等於這四張共300萬卡的權益將「歸一」在平台上選擇，個人金融事業總處執行長包國儀表示，客戶現已不喜歡太多卡片，她並透露未來有整合成一張新卡片的規畫。

包國儀表示，銀行經營信用卡不斷在改變，過去發信用卡是為帶進新客戶，如今發行信用卡目的已不一樣，客戶不會每天買基金或做定存，信用卡卻是銀行經營客戶關係的重要產品。

國泰世華是首先集中於發行一張主力卡（CUBE） 的前五大發卡行。而台新@GoGo卡、FlyGo卡、玫瑰Giving卡與太陽卡／玫瑰卡是台新目前的主力卡，在市場頗具聲量，9月1日開始共享7大方案後四張卡將不再有差別，包國儀形容等於「皮長得不一樣而已」，核心相同，既有客戶如想要保留卡片外皮（外觀）會繼續發放，但觀察到客戶已不喜歡太多卡片，且也鼓勵客戶基於用卡安全及防詐整理卡片。未來有規劃把四張卡整合成一張新卡片，隨著原有卡片到期慢慢整合，但她強調不包含聯名卡或付年費卡等。

台新銀數位金融處暨支付金融處資深副總黃天麟指出，重複持有四張卡的客戶不到三成，大部分客戶僅一張，接下來希望客戶「一張卡片就夠了」。另對卡面本身會持續與時俱進，且愈來愈數位化地透過卡面行銷創新。

被問到明年與新光銀行合併之後台新信用卡的市場地位與排名是否往前，黃天麟說，當然期待能夠一加一大於二，新光現有近110萬張卡，希望這些客戶都能順利轉移過來。

包國儀回顧，去年台新信用卡啟動重要轉型，從現金回饋轉成台新點數轉眼一年半過去。台新發卡30幾年來創造很多市場第一：第一張女性信用卡玫瑰卡、第一張市場上破百萬的聯名卡新光三越聯名卡、第一張與數位銀行結合的@GoGo卡市場上也號稱網路神卡；早於2011年就打造第一屆「自由選平台」，去年進行全點數升級，隨著客戶使用成熟與APP普及度足夠，推出自由選3.0最高3.8%回饋，希望帶給客戶不是單純的點數，更重要是點數能放大和更好的使用體驗。

台新銀支付金融處資深協理孟祥璽簡報，去年6月全面把現金回饋改成點數，一年過去發出點數統計來到45億點，相較前年一年發點量才4.5億點，一年達成過去十年的量。且客戶更願意累積，個人消費筆數成長20%，把消費集中在台新銀行。

平台 台新 信用卡

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