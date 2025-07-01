央行柳樹理論變成盪鞦韆 出口業者為何叫苦連天

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導
新台幣匯率劇烈波動，出口商抱怨原本央行一年內波動不超過2元的「柳樹理論」，如今形同「盪鞦韆」。 記者黃仲明／攝影
新台幣匯率劇烈波動，出口商抱怨原本央行一年內波動不超過2元的「柳樹理論」，如今形同「盪鞦韆」。 記者黃仲明／攝影

新台幣匯率劇烈波動，出口商抱怨原本央行一年內波動不超過2元的「柳樹理論」，如今形同「盪鞦韆」，不僅單日波動常常動輒逼近1元，半年累計波動更逾3元，重創出口產業接單報價穩定性，也讓壽險公司因匯兌損失面臨資本適足率壓力。

匯率波動從「柳樹理論」變成「盪鞦韆」，引發各界對央行匯率政策高度關注。

業界指出，新台幣匯率自2019年底約30.106元，歷經2020年疫情後台灣IT業蓬勃發展而大升，2020年底升至28.508元，當時日圓約在115；反觀今年，6月30日新台幣收盤29.902元，日圓匯價在144。

換算同一期間，新台幣貶值4.6%，但日圓貶值達20%。業者表示，為何不能抵擋美國關稅談判，反而讓新台幣今年如「盪鞦韆」般走升。

業者指出，新台幣每升值1%，侵蝕出口業者毛利率約0.1個百分點，對毛利率僅10%左右的產業影響極大。加上材料採購多以美元計價，升值雖有部分對沖，但整體仍不利，企業現在每天收進美元後就立即換匯成新台幣，若之後新台幣匯價回貶，將無法彌補差價損失，使財務操作面臨極大挑戰。

出口業者指出，央行應明確以「穩定匯率」為政策主軸，而非僅因應美國壓力容忍劇烈波動。今年匯率已波動逾10%，遠超出可接受的安全區間。

當前央行對出口商每日結匯額度設限，業界呼籲，如果新台幣匯價波動持續像「盪鞦韆」，央行應恢復本地無本金交割遠期（NDF）外匯市場，提供避險工具，協助業者管理匯率風險。

新台幣 央行 台幣匯率

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