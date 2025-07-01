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責任準備金可轉列 壽險業憂治標不治本
為救壽險公司半年報，金管會昨（30）日發布函令，即日起允許壽險業可將特定保單多提存的準備金釋出，自選轉入外匯價格準備金，或列入稅前盈餘，釋出上限為40%。對此，壽險業高層憂心恐「治標不治本」，需要等到各家精算出結果，才能夠知道效益有多少。
至於是否覺得釋出上限40%太少，壽險高層指出，有些公司較重視獲利，也有些公司重視厚實資本，因此上限雖是40%，但每家公司釋出的規模不同，放在稅前盈餘、外價金的比率各有多少，得到的試算結果也會不同。即使每一家都釋出40%，能得到的金額也不同，因此，現在很難說幫助有多大。
壽險高層認為，金管會此舉恐「治標不治本」，因為下半年美國總統川普帶來的影響仍在，全球經濟仍充滿變數，即使這次半年報救起來，第3季財報恐也面臨挑戰。
壽險高層指出，台灣壽險業的危機來自於幣別錯配問題嚴重，這在其他國家都不常見，根本原因在於台灣可投資的地方太少，導致壽險資金轉向海外尋求機會。
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