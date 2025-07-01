金管會救援 允許責任準備金轉列 壽險業財報有解

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
金管會。聯合報系資料照
金管會。聯合報系資料照

金管會昨（30）日發布函令，即日起允許壽險業可釋出過往特定保單多提存責任準備金的40%，自由選擇列入外匯準備金或稅前盈餘，政策紅利上路，搭配央行穩匯、台股回升創造資本利得空間，壽險業半年報壓力大減。

例如A壽險業估算可釋出100億元準備金，最多40億元可列入外匯準備金或稅前盈餘。這40%是業者建議區間（20%至40%）的高標，凸顯金管會穩半年報決心，市場估6月整體壽險業有望損益兩平，不會再現單月鉅額虧損。

多數業者傾向將釋出責準金轉入稅前盈餘，因應更多市場風險。

市場推估，整體壽險業準備金總釋出規模上看千億元，以大咖壽險業受惠最大。

依規定，業者需自行估算可釋出金額，經精算人員簽署、會計師出具意見，並提出「強化經營韌性調整」方案，報金管會備查後才准動用。

該方案需在準備金釋出後兩個月內提出，內容有三大重點：一、資產負債幣別與存續期錯配調整；二、商品結構調整；三、匯率、利率與流動性風險管理計畫。金管會要求業者每年2月底函報執行狀況，未達原目標須說明原因。

昨函令是6月12日金管會公布「暫行措施」的細則，包括RBC匯率採半年均價、責任準備金鬆綁等。暫行措施到今年底止。

其中，釋出責準備金限40%可自選全部，或部分轉列為外匯準備金或稅前盈餘。不論選擇哪一項目，年底若有獲利，全年稅前盈餘的30%仍需入外匯準備金，並拉高固定提存外匯準備金的比率。

金管會官員提醒，若釋出準備金列入稅前盈餘者，需繳20%營所稅。適用對象也有限制，排除責任準備金利率逾4%、分紅保單、投資型保單與年金險。

不過，此函令未就股利分配進行限制。

官員指出，考量下半年仍然有關稅與全球諸多變數，且壽險業股利發放須經金管會核准，未來將採個案審查。


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