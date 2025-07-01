央行出手干預 台幣貶7.22角…寫24年最大跌幅

新台幣在6月最後一個交易日遭遇明顯貶值壓力，昨（30）日盤中震盪8.54角，由升轉貶，收盤貶7.22角，以29.902元作收，探逾兩周低價；單日重貶2.41%，為2001年以來最大跌幅，成交量達24.845億美元。

市場傳出，出口商、壽險公司將手上美元部位拋售，央行則再度出手買匯干預升值，造成30日的成交放量。市場估央行買匯調節約12億美元。

6月新台幣全月升值金額收斂至2.7分或0.09%，不過第2季因台美關稅談判，新台幣啟動強勢升值行情，單季則是狂升3.28元或10.96%，創史上最大單季升幅。

根據央行資料，今年來美元指數則是下跌10.43%，新台幣升值9.63%，雖然落後歐元升值12.62%，但在亞幣中最強，超越韓元升值8.85%，日圓升值8.39%，星元升值6.65%，人民幣升值1.86%。

匯銀指稱，央行昨天全場緊迫盯人，不但大量承接壽險、出口商拋出的美元，下午3時30分過後，更是一舉將台幣踹貶逾7角。

出口商表示，雖然可感受到央行協助出口商緩解財報匯損壓力的美意，但建議接下來央行應該在每天一開盤就先進場調節，而不是到收盤前半小時才動作，對廠商而言，報價看得到、吃不到，讓財務人員很揪心。

出口商指出，不少投銀機構透過媒體放話，預期新台幣短線將升破27和28元，造成恐慌，手上有美元部位的業者一直賣，從31、30、29元一路賣下來，主要考量因素包括美元定存雖然還有4%以上，但賣了之後換成台幣，等於定存利率不到2%，且未來如果新台幣再回貶到33怎麼辦？財務人員今年的壓力真的很大。

新台幣昨日尾盤突然大幅走貶，彭博引用匯銀的話：「一隻『看不見的手』正向市發出強烈訊號，表明他們對台幣升值容忍度可能已近極限。」