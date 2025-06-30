央行出重手 台幣貶7.22角…第2季仍強升逾1成

因應六月卅日上市櫃公司季底、月底以及半年報的作帳壓力，中央銀行昨天出重手積極穩匯，台幣因此出現「戲劇性」重貶，以貶值七點二二角、廿九點九○二元作收；貶幅百分之二點四一，創二○○一年以來、近廿四年來單日最大貶幅。

市場傳出，出口商、壽險公司昨拋售手上美元部位，央行則展現穩匯決心，估計買匯調節金額約十二億美元，帶動昨天的匯市總成交量爆出廿四點八四五億美元的大量，接近上周五的廿五點四九億美元成交量，盤中震盪幅度更高達八點五四角。

在央行昨天出手之下，台幣六月升值收斂至二點七分，不過，台幣第二季啟動強勢升值行情，單季狂升三點二八元、升值百分之十點九六，創史上最大單季升幅。

央行資料統計顯示，今年以來美元指數下跌百分之十點四三，台幣升值百分之九點六三，雖然落後歐元升值百分之十二點六二，卻是最強亞幣，超越韓元升值百分之八點八五、日圓升值百分之八點三九、星元升值百分之六點六五、人民幣升值百分之一點八六。

金管會也出手 壽險業鬆口氣

除了央行穩匯，金管會昨天也發函壽險業者，針對匯率採半年均價計算及準備金釋出沖抵匯損的暫行措施的細則，包括即日起允許壽險業可釋出過往特定保單多提存責任準備金的百分之四十，自由選擇列入外匯準備金或稅前盈餘，讓壽險業者六月免於再受匯損衝擊。市場推估，整體壽險業準備金總釋出規模上看千億元，以大型壽險業受惠最大。

連同昨天在內，央行連兩個交易日大舉進場護市，匯銀人士認為這是近期以來，央行動作最積極的行動，尤其央行為了避免折損買匯的子彈，因此在下午三點半「清空」場內後，再大手筆進場買匯和作價，讓台北匯市昨再上演一場「驚奇秀」，不少出口廠商甚至因此措手不及，無法在廿九點三之後的價位拋匯，只能眼看匯價被央行從廿九點三壓至廿九點九○二的昨天最低價位。

匯銀人士指出，外資匯出力道昨天也加大，從股市重挫三二四點可見端倪，外資昨淨賣超卅一點二億元，尤其昨天的期貨空單高達五點二萬口，也創史上新高，由此可見外資撤出的準備與行動。

不過，海外無本金交割遠期外匯（ＮＤＦ）的報價，一個月期廿八點六六五、半年期廿七點七三五、一年期廿六點九，這些市場預期的未來匯價仍與昨天收盤匯價差距甚大，匯銀人士說，ＮＤＦ的匯價，反映出市場最真實預期，即使台幣昨重貶，今天恐怕仍會呈現升勢。